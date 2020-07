Von Langenhorn nach Flensburg : Pkw verfolgt Rettungswagen: Polizei erneuert Zeugenaufruf

Die Polizei ermittelt gegen einen Autofahrer wegen Straßenverkehrsgefährdung und sucht nach Zeugen.

Avatar_shz von hn

07. Juli 2020, 14:08 Uhr

Langenhorn | Zu einem Vorfall, der sich Ende Mai ereignete, sind der Polizei neue Informationen bekannt geworden. Sie erneuert daher ihren Zeugenaufruf:

Am Donnerstag, 28. Mai (12 Uhr), kam es in Langenhorn zu einem Einsatz des Rettungsdienstes. Aufgrund dessen musste eine Person per Einsatzfahrt in die Diako Flensburg verbracht werden.

Blauer Toyotafahrer verfolgt Rettungswagen

Während der Fahrt bemerkten die Rettungssanitäter, dass sie von einem blauen Toyota verfolgt wurden.

1. Beinahezusammenstoß

In Großenwiehe kam es bei einer Verkehrsinsel fast zu einem Zusammenstoß zwischen Toyota und einem wartenden Pkw.

Mit 80 Stundenkilometer durch den Ort

Auf der Strecke von Langenhorn über Lütjenholm, Goldelund, Großenwiehe, Hüllerup, Handewitt bis zur Autobahnauffahrt A7 blieb der Pkw dicht hinter dem Rettungswagen. Während der Fahrt hielt der Toyotafahrer die Geschwindigkeit des Rettungswagens (innerorts bis 80 km/h).

Erneuter Beinahezusammenstoß mit dem Gegenverkehr

Auch bei den Überholmanövern blieb der Pkw dran, sodass es mehrfach fast zu einem Unfall mit dem Gegenverkehr gekommen wäre.



Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?