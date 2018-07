Tönning : Pkw landet im Graben

Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 5 hatte eine dreiköpfige Familie Glück im Unglück.

von Stephan Bülck

02. Juli 2018, 07:00 Uhr

Den 800 Kilometer weiten Anreiseweg aus dem saarländischen Landkreis Sankt Wendel hatte eine dreiköpfige Urlauber Gemeinde gut überstanden. Als sie aber am zweiten Urlaubstag Nordfriesland erkunden wollten, wurde sie am Sonnabend gegen 15.50 Uhr – nur zwei Kilometer von ihrer Ferienwohnung entfernt – Opfer eines schweren Verkehrsunfalls.

Auf der Fahrt von Tönning in Richtung Norden geriet der VW Tiguan auf der vielbefahrenen B 5 aus bislang ungeklärten Gründen rechtsseitig auf den Seitenstreifen. Zum großen Glück der Familie prallte das Fahrzeug nicht auf eine an dieser Stelle endende Stahlleitplanke, sondern schoss Zentimeter zuvor rechtsseitig an dieser vorbei. Hinter der Leitplanke riss der Wagen mehrere kleine Bäume um und kam schließlich nach gut 30 Metern in einem Graben seitlich liegend zum Stillstand. Beim Aufprall auf einen Baum entstand an dem Fahrzeug einen Totalschaden.

Nachfolgende Autofahrer stoppten sofort und halfen. Die Leitstelle Nord alarmierte Rettungswagen aus Tönning, Husum und dem benachbarten Landkreis Dithmarschen; die Großleitstellen Nord (Harrislee) und West (Elmshorn) arbeiteten dabei zusammen.

Vor Ort hatte sich ein saarländische Feuerwehrsanitäter, der als Beifahrer im Auto saß, bereits um seine Familie gekümmert. Ein Tönninger Rettungswagen brachte Ehefrau und den sechsjährigen Sohn zurück zur Ferienunterkunft. Die zu diesem Zeitpunkt mit Reiseverkehr stark frequentierte B 5 musste zunächst voll und dann halbseitig gesperrt werden; es kam rasch zu Staus.

Zur Verärgerung der Einsatzkräfte passierten zahlreiche Urlauber die Unfallstelle auf einem neben der Hauptverkehrsader verlaufenden schmalen Wirtschaftsweg, auf dem Begegnungsverkehr schwierig ist. „Selbst große Fahrzeuge sind dort unterwegs“, registrierte ein Polizei- Beamter.