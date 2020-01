Bredstedter Polizei sucht Zeugen : Pkw in Breklum angefahren

Schon in der Silvesternacht rammte ein Unbekannter in Breklum einen schwarzen Hyundai.

10. Januar 2020, 14:20 Uhr

Breklum | Die Polizei sucht in Verbindung mit einer Verkehrsunfallflucht nach Zeugen. In der Silvesternacht wurde auf dem Parkplatz der Gaststätte Herrngabe in Breklum ein schwarzer Pkw Hyundai angefahren und beschädigt. Anschließend entfernte der Unfallverursacher sich, ohne den Eigentümer zu informieren.

Kontakt

Etwaige Zeugen oder auch der Unfallverursacher werden gebeten, sich auf der Polizeistation Bredstedt unter Telefon 04671/4044900 zu melden.