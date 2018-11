Nordstrand : Pkw angefahren und beschädigt

Der Daimler war auf dem Parkplatz der „Fähre Pellworm“ in der Hörnstraße geparkt.

von hn

27. November 2018, 14:10 Uhr

Am Dienstagvormittag (20.) wurde irgendwann in der Zeit zwischen 7.30 und 11.30 Uhr auf Nordstrand ein grüner Daimler-Benz angefahren. Er war auf dem Parkplatz „Fähre Pellworm“ in der Hörnstraße am Wasser abgestellt. Der Wagen hatte diverse Kratzer im hinteren Bereich der Fahrerseite. Die Polizeistation Hattstedt bittet um Hinweise unter der Telefon 04846/310.