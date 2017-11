Kindertheater in Husum : Piratenbesuch in der Bücherei

vergrößern 1 von 1 Foto: hn 1 von 1

Im Rahmen der Kinder- und Jugendbuchwochen findet am Sonnabend, 18. November, ab 15.30 Uhr in der Stadtbibliothek die Theateraufführung „Piratenspaß mit Mathjes“ statt. Bei diesem „musikalischen Piraten-Theater“ kommt erst die verflixte Springflut, dann auch noch dichter Nebel. Wie soll Jungpirat Mathjes jetzt noch rechtzeitig zur Geburtstagsfeier seiner Tante erscheinen? Da war das Piratenabitur wohl eine der leichteren Prüfungen in seinem Piratenleben … Aber zusammen mit seinem „Mann“ im Ausguck, dem Papagei Eugen und dem seltsamen Steuermann Klaus geht Mathjes unverdrossen in der Stadtbibliothek Husum an Land und hat Geschichten und Lieder rund um die Piraterie im Gepäck: Warum mussten Piraten immer ordentlich sein, was machten sie bei Flaute gegen die Langeweile – und was sind eigentlich Flunkerfische? Für Kinder ab 4 Jahren, Eintrittskarten gibt es in der Stadtbibliothek.