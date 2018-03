Nordfriesland : Pflegepersonal bleibt Mangelware

Auf Initiative der SPD legt der Landrat einen Bericht zur Situation in stationären Pflegeeinrichtungen in Nordfriesland vor.

Sind die angeblichen Mängel in zwei Alloheim-Pflegeeinrichtungen in Bredstedt und Niebüll womöglich nur die Spitze des Eisberges? Wie ist es generell um die Qualität der stationären Pflegeeinrichtungen in Nordfriesland bestellt? Dazu vermag auch der aktuelle Bericht des Landrates zur Situation in stationären Pflegeeinrichtungen, die der Heimaufsicht des Kreises unterliegen, keine abschließende Antwort geben. Seine Stellungnahme liegt dem Kreistag für dessen Sitzung am Freitag (23.) vor, nachdem die SPD-Fraktion angesichts der aktuellen Fälle eine umfassende Bestandsaufnahme eingefordert hatte.

Der Bericht des Landrates bleibt freilich in Teilen hinter den Erwartungen zurück, zumal darin auf den alle zwei Jahre zu veröffentlichenden Tätigkeitsbericht der Heimaufsicht verwiesen wird. Dieser wurde allerdings „letztmalig für den Berichtszeitraum 2015/2016 erstellt“ und liefert deshalb kein vollständiges Bild der aktuellen Situation.

Generell ist diese auch in Nordfriesland geprägt durch den bundesweit zunehmenden Mangel an Pflegepersonal. Auch die Heimaufsicht des Kreises selbst war in den vergangenen Jahren unterbesetzt. Zuletzt arbeitete dort nur eine Mitarbeiterin. Trotz mehrfacher Ausschreibungsverfahren hatte sich keine geeignete Pflegefachkraft gefunden. Zum 1. April soll sich das nun ändern – „dann stehen für diese umfassenden Tätigkeiten 1,9 Stellenanteile zur Verfügung“, heißt es dazu im Landrats-Bericht, der überdies noch einmal detailreich auf die Seniorenwohnanlagen in Bredstedt und Niebüll-Gath eingeht (wir berichteten).

Die Heimaufsicht des Kreis Nordfriesland arbeitet eng zusammen mit dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK), dem Gesundheitsamt, Pflegekassen, Sozialhilfeträgern, Bau- und Veterinäramt, Trägern sowie diversen Einrichtungen. Bei den Regel-Jahresprüfungen stimmen sich Heimaufsicht, MDK und der Verband der Privatversicherten (PKV) ab – auf einen Termin mit zwei Prüftagen.

Die Heimaufsicht ist – Stand 1. Januar 2018 – zuständig für 89 Einrichtungen im Kreisgebiet mit insgesamt 2750 Plätzen, darunter 37 stationäre Pflegeeinrichtungen mit 1933 und 25 stationäre Eingliederungshilfe-Einrichtungen mit 495 Plätzen. Diese werden von der Heimaufsicht im Rahmen der Regelüberprüfung einmal pro Jahr, aber eben auch anlassbezogen unter die Lupe genommen. Letzteres war dem Bericht zufolge in den Jahren 2015 bis 2017 insgesamt 32 Mal der Fall.

Hauptgründe für Beschwerden waren demnach stets die mangelhafte Versorgung von Bewohnern und fehlendes Personal. Denn inzwischen macht sich auf dem Arbeitsmarkt nicht nur das Fachpersonal rar, sondern auch Hilfs- und Betreuungskräfte für den Bereich der Pflege. Das hat laut Auskunft des Kreises in der Vergangenheit in Einzelfällen bereits dazu geführt, dass Einrichtungen von Behörden-Auflagen betroffen waren oder von sich aus keine weiteren Bewohner aufnahmen.

Wie es mit diesem Thema politisch weitergeht, wird sich zeigen. Die SPD im Kreistag jedenfalls erwägt, dem Arbeits- und Sozialausschuss des Kreises künftig regelmäßig von der Heimaufsicht berichten zu lassen. So hätte die Politik zeitnah einen Überblick über die aktuelle Situation in den Pflegeeinrichtungen und auch über etwaige Brennpunkte, machten die beiden stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden, Carsten F. Sörensen und Siegfried Puschman, gegenüber unserer Zeitung deutlich.