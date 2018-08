Nordfriesland : Pflege: Kreis erarbeitet Bedarfsplan

Aktuell gibt es in Nordfriesland zwar genug Pflegeplätze, aber Personalmangel vor allem auf den Inseln.

Von Pflege-Notstand kann noch nicht die Rede sein. Aber Personalmangel und demografischer Wandel machen auch vor Nordfriesland nicht halt. Um sich für die Herausforderungen zu wappnen und dafür eine belastbare Entscheidungsgrundlage an der Hand zu haben, erarbeitet der Kreis Nordfriesland einen Pflegebedarfsplan. Auf Vorschlag des Landrates werden dazu zurzeit alle nötigen Daten und Fakten über den aktuellen und prognostizierten künftigen Bedarf erhoben, um daraus dann Schlussfolgerungen für die Zukunft zu ziehen. Nach Aussagen von Christian Grelck, Leiter des Fachdienstes Recht und Soziales in der Kreisverwaltung, soll der neue Pflegebedarfsplan voraussichtlich im Oktober oder November den Kreisgremien zur Diskussion vorgelegt werden.

Generelles Ziel ist es nach den Worten von Christian Grelck, dass ältere Menschen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben können. In dieser Hinsicht biete der Pflegestützpunkt Nordfriesland mit seinem Netzwerk bereits kreisweit eine umfangreiche Beratung für Betroffene und deren Angehörige. Um Menschen in ihrem direkten Wohnumfeld helfen zu können, soll analog zur Jugend- und Eingliederungshilfe auch im Pflegebereich verstärkt auf Arbeit in Sozialräumen gesetzt werden.

Der Fachdienst-Leiter der Kreisverwaltung ging mit seinen Erläuterungen auf einen Prüfauftrag des Seniorenbeirates der Stadt Niebüll an den Kreisseniorenbeirat ein, der erstmals in der neuen Wahlperiode unter Vorsitz von Jochen-Michael Kleiber im Husumer Kreishaus tagte. Darin äußert sich die Ortsvorsitzende Frauke Rörden-Prang mit Blick auf den demografischen Wandel besorgt und verweist darauf, das es „schon heute Probleme bei der Versorgung pflegebedürftiger Menschen“ gebe. Antworten auf eine Reihe ihrer Fragen hinsichtlich des Pflegeplatz-Bedarfs erhoffen sich die Niebüller, wenn der in Aussicht gestellte Pflegebedarfsplan in der November-Sitzung des Kreisseniorenbeirates vorgestellt werden soll. Fachdienst-Leiter Christian Grelck wies vorsorglich aber schon einmal darauf hin, dass der Kreis und auch die Gemeinden lediglich Anreize für gute Pflegeeinrichtungen in Nordfriesland geben und die Sozialbehörde sich bemühen könne, bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Der Mangel an Pflegekräften setze hier jedoch ein Stück weit Grenzen.

Für Stefanie Lorenzen von der Heimaufsicht des Kreises kann in Nordfriesland aktuell nicht von einem allgemeinen Pflegeplatz-Mangel die Rede sein. Zwar fehlten regional Plätze, aber Betroffene könnten durchaus auf Einrichtungen in anderen Städten und Gemeinden innerhalb des Kreisgebietes ausweichen, während es im Bereich der Kurzzeit- und der Verhinderungspflege und damit der Entlastung von Angehörigen angesichts des großen Bedarfs „das eine oder andere Problem“ gebe.

„Es gibt durchaus gute Pflegeeinrichtungen in Nordfriesland“, betonte Stefanie Lorenzen mit Blick auf die Qualität. Welches Heim Senioren oder deren Angehörigen letztlich wählen, hänge auch von anderen Faktoren ab, wie Wohnortnähe und Mund-zu-Mund-Propaganda. Aber: „Die Unterbringung ist einfach oft auch eine Preisfrage“, sagt sie.

Die Heimaufsicht ist zurzeit zuständig für 89 Einrichtungen im Kreisgebiet mit insgesamt 2750 Plätzen, darunter 37 stationäre Pflegeeinrichtungen mit 1933 und 25 stationäre Eingliederungshilfe-Einrichtungen mit 495 Plätzen sowie 27 sonstige Wohnformen mit 322 Plätzen. Diese werden von der Heimaufsicht im Rahmen der Regelüberprüfung einmal pro Jahr, aber auch bei Beschwerden über Mängel unter die Lupe genommen. Diese sind Lorenzen zufolge in aller Regel mit dem Zusatz „Personalmangel“ verbunden. Dieser sei kein reines Sylter Problem mehr, sondern betreffe auch Föhr, Amrum und Pellworm.

Dabei geht die Heimaufsicht jeder Beschwerde nach: „Wir gucken vom Keller bis zum Dachboden und auch unter die Decken der Bewohner. Es gibt nichts, was uns nicht angeht, und wir sind dankbar für jeden Hinweis“, so Stefanie Lorenzen. „Und wir haben ein klares Beschwerde-Management“, betont Harry Schröder, dessen Stabsstelle Kommunales und Ordnung die Heimaufsicht unterstellt ist.