Vor St. Peter im Watt in Not : Pferd, Reiter und Kiter gerettet

Mit vier Fahrzeugen und einem Luftkissenboot rückt die Feuerwehr zum Strand im Ortsteil Böhl aus.

Avatar_shz von Helmuth Möller

01. September 2019, 13:01 Uhr

St. Peter-Ording | Einsatz-Alarm für die Feuerwehr St. Peter-Ording am Sonnabendnachmittag: Anrufer hatten der zentralen Rettungsleitstelle in Harrislee über Notruf mitgeteilt, dass sich in der Nordsee eine Person mit einem Pferd in einer Notlage befindet.

Um 15.10 Uhr rückten daraufhin die Kräfte der Feuerwehr von der Wache im Heedweg mit vier Fahrzeugen und dem leistungsfähigen Luftkissenboot aus. Vor Ort – am Strand im Ortsteil Böhl – konnte der Einsatz alsbald wieder abgebrochen werden, denn Pferd und Reiter waren mittlerweile aus eigener Kraft wieder an Land angekommen.

Die Besatzung unseres Rettungsbootes nahm Kurs auf den Kiter und beförderte ihn gefahrlos über den Priel hinweg. Norbert Bies, Feuerwehr St. Peter-Ording

„Parallel zu diesem Einsatz erhielten wir über unsere Funkgeräte einen zweiten Hinweis“, berichtet Norbert Bies von der St. Peteraner Feuerwehr. „In diesem zweiten Falle war ein Kitesurfer offenbar in Schwierigkeiten geraten. Bei unserer Ankunft befand sich dieser aber laut Aussage der Schwimm-Meister nicht mehr in Gefahr. Die Besatzung unseres Rettungsbootes nahm Kurs auf den Kiter und beförderte ihn gefahrlos über den Priel hinweg.“

Stets einsatzbereit

Während der Saison sind die Rettungsstationen am weitläufigen St. Peteraner Strand von Badeaufsichten der Tourismuszentrale besetzt. Jederzeit einsatzbereit sind daneben stets die örtliche Feuerwehr und die DLRG-Rettungsstation sowie der Rettungswagen des Landkreises, der derzeit im Haus der DLRG in der Straße Bövergeest untergebracht ist.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?