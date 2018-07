St. Peter-Ording : Pfahlbau wächst und gedeiht

Für das neue Mehrzweckgebäude soll Ende Juli Richtfest gefeiert werden.

von Ilse Buchwald

18. Juli 2018, 09:00 Uhr

Das Mehrzweckgebäude am Ordinger Strand nimmt zügig Formen an und sorgt mit seinem steileren Dach für eine neue Silhouette. In dem Pfahlbau sollen künftig der Rettungsdienst, WC-Anlagen und ein Info-Bereich der Schutzstation eingerichtet werden. Bislang waren Rettungsdienst und Sanitärbereich in zwei verschiedenen Pfahlbauten untergebracht, die jedoch in die Jahre gekommen sind. Außerdem holt sich die Nordsee jedes Jahr mehr vom Ordinger Strand, so dass ein Standort näher an den Dünen gewählt wurde. Ende Juli wird Richtfest gefeiert.