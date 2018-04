Neu: Pestalozziring in Husum : Pestalozziring erschließt in Husum den Trommelberg

Pestalozziring oder Matthias-Andresen-Ring: Debatte um Straßennamen im Husumer Bauausschuss.

von Stefan Petersen

27. April 2018, 09:00 Uhr

Selbst ein Straßennamen kann die Stadtpolitik durchaus längere Zeit beschäftigen – nämlich dann, wenn die Debatte ins Grundsätzliche abgleitet. So geschehen in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses, der sich mit einer Vorlage der Verwaltung zu beschäftigen hatte, mit der die Straße im Bereich des B-Plans 90 „Trommelberg“ auf den Namen Pestalozzi-Ring getauft werden sollte. Naheliegend, denn die ehemalige Schule, die dort im Rahmen des alternativen Wohnprojektes umgebaut wird, hieß auch eine ganze Zeit lang Pestalozzi-Schule, und der Schweizer Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi ist ja eine honorige Persönlichkeit, dem durchaus eine Straße gewidmet werden kann.

Die Stadt-CDU allerdings sah noch andere Persönlichkeiten, die für diese Ehrung in Frage kommen, und brachte den Namen Matthias Andresen ins Spiel. Der war ab 1948 Stadtverordneter in Husum und ab 1954 Bürgervorsteher. Und nicht genug: Ein möglicher Matthias-Andresen-Ring am Trommelberg sollte nur der Anfang sein: Um das „herausragende Amt des Bürgervorstehers“ zu würdigen, schlug die CDU-Fraktion in einem Antrag vor, auch zukünftig neue Straßen mit Namen der seit 1945 in Husum wirkenden Menschen in diesem Amt zu versehen. „Denn der Name Pestalozzi ist nicht ortsprägend, die Schule war ja eigentlich die Osterhusumer Schule“, führte Alfred Mordhorst in der Begründung aus.

Letzeres Argument konnte sich auch Ulf von Hielmcrone (SPD) zu eigen machen, der sich für den Namen Andresen durchaus erwärmen konnte. Weniger jedoch mit dem zweiten Teil des Antrags: „Jetzt mit ihm eine Bürgervorsteher-Serie zu beginnen, damit hätte ich Bauchschmerzen“, so der Politiker, der dieses Amt selber auch schon inne hatte. Aber: „Andresen ist der Begründer der Nachkriegs-Demokratie in Husum. Bitte sich dem Namen also von dieser Seite nähern.“

Und damit war die Debatte eröffnet. Bernd Hansen von der WGH mochte grundsätzlich keine Parteipolitiker in Straßennamen wiederfinden, musste sich aber von Lothar Pletowski (CDU) belehren lassen, dass ja gerade der Bürgervorsteher neutral zu sein habe. Barbara Ganter (Grüne) tat kund, dass sich ihre Fraktion für den Verwaltungsvorschlag entschieden habe, aber den Pestalozziring gern ohne Bindestrich hätte. Michael Seidel (SSW) fand es prinzipiell gut, Ehrenamtliche zu würdigen, tendierte aber zu Pestalozzi.

Am Ende standen die Abstimmungen: Andresen wurde bei Stimmengleichheit abgelehnt, der Pestalozziring (ohne Bindestrich) mit sechs zu zwei Stimmen angenommen, wobei Barbara Ganter bei beiden Vorschlägen mit „Ja“ votierte. Was Bauamtsleiter Jörg Schlindwein zu dem Kommentar „Da ist wohl jemand umgekippt“ animierte.