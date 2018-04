Deichschau auf Pellworm : Pellwormer Deiche in gutem Zustand

Lediglich im Bereich des kleinen und großen Norderkoogs muss dringend etwas passieren, so die Fachleute bei der Deichschau.

21. April 2018, 08:00 Uhr

Den Auftakt der Frühjahrs-Deichschauen durch den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) im Bereich des Baubetriebs 2 machte jetzt die Insel Pellworm. Dabei galt es, den Unterhaltungszustand der Deiche und der Vorländer nach dem Winter und den Herbststürmen auf mögliche Schäden zu überprüfen und gegebenenfalls Reparaturarbeiten vorzunehmen. Aber auch langfristige Baumaßnahmen standen im Fokus der Schauteilnehmer. Nach der Sichtung waren sich am Ende alle einig, „die Landesschutzdeiche befinden sich in einem guten Unterhaltungszustand“.

„Hier müssen wir die drei vorhandenen Steinbuhnen auch weiterhin instand halten“, kündigte LKN-Baubetriebsleiter Florian Schröter im Bereich Süderkoog an. An der Binnenböschung am Deich im Westerkoog registrierten die Teilnehmer an einigen Stellen Wasseraustritt. Dort soll die vorhandene Rigole (Pufferspeicher) gespült und eventuell ein Spülschacht gebaut werden, waren sich Deichgraf Ernst-August Thams und Schröter einig. Am Großen Koog erläuterte Schröter den Fortgang der Arbeiten zur Verstärkung der Kleiabdeckung.

Wie meist bei den Inspektionen war auch Bürgermeister Jürgen Feddersen dabei. Im Bereich des kleinen und großen Norderkoogs war er sich mit den Fachleuten einig, dass hier dringend etwas passieren müsse. Dort, im Vorland am Grünen Deich, sind am Deichfuß deutliche Abbrüche zu erkennen. Schröter kündigte Sicherungsmaßnahmen an. Die Population der Bisam- und Wanderratten auf der Insel soll weiter intensiv bekämpft werden.