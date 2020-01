Silvernacht in Husum : Party-Stimmung und Knall-Effekte

Die Husumer feiern und freuen sich auf ein hoffentlich friedlicheres und ruhiges Jahr 2020.

Herbert Müllerchen

01. Januar 2020, 16:37 Uhr

Husum | Mit einem bunten Feuerwerk wurde das alte Jahr verabschiedet und das neue willkommen geheißen. Ungeachtet aller Diskussionen über den Sinn oder ein mögliches Verbot von Knallkörpern gaben die Deutschen dafür rund 133 Millionen Euro aus.

In Husum dienten gleich mehrere Orte als Treffpunkt für Feuerwerk-Fans – unter ihnen traditionell der Marktplatz und der Binnenhafen. Aber es gab auch eine nicht unerhebliche Zahl von Zuschauern, die es dabei beließ, sich das Spektakel aus der Ferne anzuschauen.

„Ich gebe schon seit Jahren keinen Cent mehr für Feuerwerkskörper aus“, erklärte Torge Thomsen (49). Ganz anders Wolfram Hansen: „Die ganze Diskussion um das Verbot von Feuerwerkskörpern halte ich für total übertrieben.“ Er selbst hatte für gut 50 Euro eingekauft, „und die wollen wir jetzt gemeinsam mit der ganzen Familie „verjubeln“.

In zahlreichen Bars und Restaurants wurden Silvesterpartys angeboten, so auch im neu eröffneten Restaurant „Mittelpunkt“. Zu den dortigen Gästen gehörte der 56-jährige Rüdiger Kopp. Zusammen mit Ehefrau Sabine freut er sich schon aufs neue Jahr. „Das alte können wir abhaken“, gab der Krabbenhändler zu verstehen. Es sei nicht berauschend gewesen, so Kopp ohne in Details zu gehen. „Wir hoffen, dass das Jahr 2020 besser wird.“ Zur traditionellen Silvesterparty lud die B & B Messe und Event Catering GmbH & Co. KG Husum in die Messehalle ein. Mehrere hundert Gäste genossen hier unter anderem ein exklusives Silvester-Buffet. DJ Chaos Basti sorgte während der Dance’n’Style-Party für gute Laune. „Das alte Jahr ist vorbei, und nun beginnt ein hoffentlich gutes neues“, sagte Karl-Heinz Vogt, der die Mitternachtsparty zusammen mit Karin und Magrid Vogt besuchte. „Ich hoffe, dass das neue Jahr friedlicher und ruhiger wird“, fasste Magrid Vogt ihre Erwartungen zusammen.