Geschenk für Soldaten Im Einsatz : Pakete für die Truppe in Mali

erstellt am 23.Nov.2017 | 15:00 Uhr

Ein Dank an die Soldaten der Julius-Leber-Kaserne im Mali-Einsatz: Bürgervorsteher Peter Empen und Bürgermeister Uwe Schmitz überreichten dem Kommandeur des Spezialpionierregiments 164, Oberst Thomas Groeters, ein großes Weihnachtspaket, das auf die Reise nach Westafrika geschickt wird. Dazu gehören auch gelbe Banner, bedruckt mit der klaren Botschaft: „Wir denken an Euch“, die weltweit an alle Standorte verschickt werden, wo deutsche Soldatinnen und Soldaten ihre Dienst verrichten. Zusammen mit den Weihnachtsgrüßen von ihren Familien und Freunden werden sie von der Familienbetreuungsstelle der Bundeswehr ins Ausland gebracht.

Die Institution betreut und berät seit 15 Jahren Angehörige von Soldatinnen und Soldaten, die sich im Auslandseinsatz befinden „Wir halten den Kontakt aufrecht und kümmern uns um alles, was notwendig ist“, erklärte Stabsfeldwebel Ralf Thomsen. „Gerade die Weihnachtszeit ist für die Familien schwierig und mit unseren Weihnachtsgrüßen wollen wir gemeinsam unsere Verbundenheit unterstreichen“, ergänzte Oberst Thomas Groeters.

Derzeit seien 3750 Soldatinnen und Soldaten in 15 Ländern im Einsatz, schilderte der Oberst. „Aus Husum sind derzeit gut 100 in Mali, Afghanistan, im Kosovo, in Jordanien und im Libanon stationiert.“

Davon sind wiederum 45 in Mali eingesetzt, wohin auch die Grüße und das in rotem Weihnachtspapier verpackte Paket geht. Der Bundeswehreinsatz in Mali ist eine sogenannte Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen. Die Kernaufgaben sind, die Waffenruhe zu sichern und die vertrauensbildenden Maßnahmen zwischen den Konfliktparteien in Mali zu unterstützen. Empen und Schmitz wünschten den stationierten Soldaten alles Gute, verbunden mit dem Wunsch, dass sie bald wieder gesund im Kreise ihrer Familien sein können.