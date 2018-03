Tönning : Packhaus ist nun barrierefrei

Rechtzeitig zur Saison ist der Fahrstuhl fertig geworden.

von rah

10. März 2018, 15:00 Uhr

„Nun ist der Aufzug in unserem Packhaus endlich da, rechtzeitig zum Ostereiermarkt. Das ist ein Grund zum Feiern“, sagte Tönnings stellvertretender Bürgermeister Hermann Clasen und zerschnitt gemeinsam mit Tourismus-Direktor Torsten Kreß das symbolische Band. Beide gönnten sich die erste Testfahrt, und sie stellten ruckelfreies Fahren fest. In kleiner Runde mit Büroleiter Matthias Hasse, Bauamtsleiter Kornelius Ruddeck, den Stadtvertretern Jürgen Ziegert und Andreas Berg sowie Stadtvertreterin Mery Ebsen, Vertreter des Seniorenbeirates und Mitglieder des Fördervereins Packhaus wurde das Ereignis gewürdigt.

„Vorbei sind nun die Zeiten, in denen Besucher, die auf Rollstuhl oder Rollatoren angewiesen sind, bei Veranstaltungen, wie dem Weihnachtsereignis oder Ostereiermarkt, nur mit Hilfe Dritter in den zweiten Stock gelangen können. Die Maßnahme war dringend notwendig, denn wir beobachten einen Anstieg der Gäste mit Handicap“, sagte Kreß in seiner Ansprache. Einige baurechtliche Hürden hätten genommen werden müssen, denn das Domizil stehe unter Denkmalschutz, was langfristige Genehmigungsverfahren bedeutet habe. Hier gebühre dem Bauamtsleiter und der Verwaltung besonderer Dank. Der gewählte Platz, direkt rechts neben dem Haupteingang, passe hervorragend. Das Gerät falle kaum auf. Großer Dank gebühre der Politik, die die Notwendigkeit des Einbaus schon lange erkannt und einstimmig auf den Weg gebracht habe.

Die Kosten des Fahrstuhls inklusive Einbau liegen bei 45.000 Euro zuzüglich 10.000 Euro für nötige Maurer- und Zimmererarbeiten, die Tönninger Unternehmen leisten konnten. 20.000 Euro werden vom Förderverein bezahlt. „Eine weitere Spende von 2.100 Euro hat Monika Wrigge dazugegeben. Dafür danke ich ihr“, gab Kreß bekannt. Zwei Überraschungsgäste wurden mit besonderem Applaus empfangen: Bürgermeisterin Dorothe Klömmer und ihre vor wenigen Wochen geborene Tochter Julia.