Musikfest in Tönning : Packhaus-Festival: Weniger Besucher als sonst

Musik für nahezu jeden Geschmack servierten drei Bands beim Tönninger Packhaus-Festival. Zumindest akustisch erwärmte mit spanischen und lateinamerikanischen Rythmen das Trio Soltoros die ersten Besucher, die bei regnerischem Wetter am späten Nachmittag auf dem Gelände zwischen Hafen und Eider eintrafen. Die Gruppe aus dem Raum Hamburg intonierte mehrsprachig und im Stil des Flamenco-Rock traditionelle und auch modernere Titel, wie „Hey Joe“ oder „Sultans of Swing“. Die bis dahin überschaubare Anzahl an Zuhörern kam schnell in Bewegung und applaudierte begeistert. Als Peggy Sonntag und Torsten Ziemann (Gesang und Gitarre) sowie Jens Peter Bruns (Perkussion) ihre Interpretation von „Here comes the sun“ spielten, schickte passend dazu die Abendsonne ihre ersten Strahlen durch die Wolkendecke. Das schien auch das Signal für weitere Gäste gewesen zu sein, denn jetzt füllte sich der Platz neben dem historischen Gebäude. Gleichzeitig stieg an den Verkaufsständen die Nachfrage nach Getränken und Gegrilltem. Ganz so, wie es Veranstalter Bernd Hansen aus Schafflund vorausgesagt hatte. Er organisierte auch die sechste Auflage dieser Veranstaltung, die regelmäßig von mehr als 50 Unternehmen und verschiedenen Institutionen aus Tönning und der Region als Dankeschön für die Kunden finanziell gefördert wurde. Zu den Sponsoren zählten zahlreiche Geschäftsleute, die Mitglieder im Handel-und Gewerbeverein der Eiderstadt sind. Dessen erster Vorsitzender, Carl- Rüdiger Westensee, erinnerte sich daran, wie der Verein, zusammen mit Hansen und der Tourist-Info der Stadt, die Idee einer Open-Air- Veranstaltung in den ersten Jahren gemeinsam realisierte.

Um einige Dezibel lauter wurde es, als die sechsköpfige Gruppe Live and Famous die Bühne betrat. Die jungen Profis aus Osnabrück sorgten mit modernen Titeln aus den Genres Pop, Blues, Rock und Funk schnell für Disco-Atmosphäre. „Ihr sollt alle euren Spaß haben“, rief Frontfrau Maria Nicolaidis, die Jung und Alt zum Klatschen, Mitsingen und vereinzelt auch zum Tanzen animierte. Beeindruckt von diesem Auftritt zeigte sich Holger Saß. „Die erfüllen jeden Titel mit Leben“, sagte er. Mit hartem Rock beschloss die einheimische Nachwuchsband Melted Ego den Abend. Das Festival eröffnete Thomas Stell von der Gruppe Drumchapel-Mist aus Niebüll mit den ruhigen Klängen seines Dudelsacks.

Obwohl sich seine Erwartungen hinsichtlich der Publikumsresonanz wegen des Wetters nicht erfüllt hatten, zeigte sich Bernd Hansen in einer Zwischenbilanz zufrieden mit dem Verlauf des Abends: „Getreu dem Motto unseres Familienunternehmens ‚Wir für euch‘ haben geschätzt rund 500 Einheimische und Touristen den Abend genossen.“