Kunst in Husum : Otto Beckmann stellt in der Galerie Lüth neue Werke aus

Der Maler und Grafiker Otto Beckmann zeigt in der Galerie Lüth von Sonntag an neue Arbeiten.

Husum | Der 1945 in Mecklenburg geborene Maler und Grafiker Otto Beckmann war schon immer kreativ, wenn es um die Wahl des Materials ging oder darum, wie er diesen zu Leibe rückt. Mit den Platten für seine Radierungen ging er nicht immer zimperlich um, machte sich auch schon einmal mit der Flex darüber her. Es waren und sind immer auch diese Spuren, die den Wahl-Hamburger interessieren und inspirieren.

In der Halebüller Galerie Lüth geht Beckmann, der von 1971 bis 1985 als Lehrer in Friedrichstadt arbeitete und später die Gardinger Windmühle Emanuel zu einer Art nordfriesischem Worpswede um- und ausbaute, seit Jahrzehnten ein und aus. Hier arbeitete er unter anderem mit den Kollegen Hans-Ruprecht Leiß und Falko Behrendt zum Thema „(Mehr) Meer“.

Und hier sind von Sonntag an neue Arbeiten von ihm zu sehen. Dabei darf sein ständiger Begleiter, die Radierung, natürlich nicht fehlen. Diesmal hat er die Blätter von zum Teil verwitterten Blechen gedruckt. Und bei einer zwölfteiligen Serie, die er „Humboldt’s Tagebuch“ beteilt hat, sorgte Lötzinn für ganz besondere Druckspuren.

Der größte Teil der neuen Werkschau ist jedoch der Malerei vorbehalten. Gezeigt werden etwa 40 bisher unveröffentlichte, zum Teil großformatige Arbeiten auf Tuch, in denen Beckmann die Zeichnung quasi aus den Farbschichten herauskratzt, „gewissermaßen mit Skalpell und Schaber radiert“, wie er selbst den Arbeitsvorgang beschreibt. Seine Motive sind dabei so doppelbödig und anspielungsreich wie eh und je – sei es das getapte „Meerstück“ mit den gemalten Klebesteifen oder eine Gruppe von „Dürer-Hasen“, die durchs Wasser watet. Die Ausstellung in der Alterdorfer Straße 21 wird am Sonntag um 11 Uhr von Ernst-Jürgen Walberg eröffnet und endet am 22. Dezember. Die Galerie ist mittwochs bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.