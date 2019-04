Reußenköge : Oster-Rallye: Spaß auf vier Rädern

51 Teams nehmen an der Veranstaltung der Landjugend Reußenköge teil.

von Udo Rahn

22. April 2019, 18:12 Uhr

Reußenköge | „Wir haben die Startnummer 1 – ein gutes Omen. Das wird unser Tag“, sagt selbstbewusst Femke Andresen und steigt mit ihren Mitstreiterinnen vom Team „Kamikatzen“, wie sie sich nennen, in ihr Fahrzeug. Tatsächlich können Lina Dührsen, Wiebke Jacobsen, Katharina und Anna Steensen am Ende den Siegerpokal mit nach Hause nehmen.

Oster-Rallye vor vier Jahren wieder belebt

Was den Akteuren der Landjugend Bargum alljährlich ihr Bettenrennen ist, das ist der Landjugend Reußenköge ihre Osterr-Rllye. „Die gibt es schon sehr lange. Da habe ich schon als Jugendliche mitgemacht. Nach einer Pause wurde sie vor vier Jahren wieder belebt“, weiß Heidi Thamsen, Vorsitzende des Landfrauenvereins Bredstedt-Reußenköge. Auch sie nimmt mit ihrer Vorstands-Crew teil.

Die gute Laune ist bei Kaiserwetter schon mit an Bord und das hätten sie, da sind sich alle einig, seit einigen Jahren nicht mehr gehabt. Gestartet wird vom Festzelt neben der Koogshalle.

51 Autos und damit Mannschaften aus der ganzen Region mit originellen Namen haben sich bei Schriftführerin Leenke Meckes angemeldet. Alle drei Minuten wird der Startschuss für das nächste Vehikel gegeben. Zeitdruck haben die Teilnehmer nicht.

Wir fahren keine Rennen. Der Spaß steht im Mittelpunkt. Im Schnitt reichen meist zwei bis drei Stunden. Felix Matz, Vorsitzender der Landjugend

„Wir fahren keine Rennen. Der Spaß steht im Mittelpunkt. Im Schnitt reichen meist zwei bis drei Stunden“, sagt der erste Vorsitzende, Felix Matz. Wer Straßenkarten lesen kann und ohne Navi auskommt, ist übrigens klar im Vorteil.

Die Teams haben eine 60 Kilometer lange Strecke durch die Dörfer der Umgebung zu fahren, die auf einer Straßenkarte, die jeder Fahrer mitbekommt, eingezeichnet ist. Sie führt über Breklum, Drelsdorf, Vollstedt, Högel, Dörpum, Langenhorn, Ockholm, zurück zum Ausgangspunkt.

An den Stationen gilt es, Fragen zu beantworten oder lustige Geschicklichkeitswettbewerbe zu bestreiten. So viele Punkte wie möglich, gilt es abzusahnen. Nicht ganz einfach ist es, Bierflaschen zu angeln. Bierkästen so weit wie möglich mit dem Fuß nach vorn zu stoßen, gelingt dagegen den meisten gut.

Auch der Klassiker Stiefelweitwurf sorgt für mächtig viel Spaß. Daneben gilt es Fragen zum Allgemeinwissen zu beantworten oder Aufgaben direkt vor Ort zu lösen, wie beispielsweise den Umfang der Drelsdorfer Mühle zu messen.

Alle derzeit 50 Mitglieder des Landjugendvereins Reußenköge inklusive einiger Eltern sind mit im Einsatz. Bevor am Abend die Disko steigt, geht es an die Siegerehrung, und viele Jubelschreie schallen durch das Zelt.