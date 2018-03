Neue Konzert-Reihe : Ostenfelds klingende Schätze

Am 25. März beginnt eine außergewöhnliche Konzert-Reihe, in der die beiden historischen Orgeln der Ostenfelder Kirche in den Mittelpunkt rücken.

von Patricia Wagner

18. März 2018, 08:00 Uhr

Die Holztreppe ist steil und eng. Sie liegt etwas versteckt, rechts hinter dem Altar. Die Stufen geben ein Knarzen von sich, wenn man sie hinaufsteigt. Doch oben angekommen, wird man sofort belohnt. Von hier aus lässt sich der Saal der 1772 erbauten St.-Petri-Kirche weit überblicken. Doch es gibt noch etwas Interessanteres vom Treppenabsatz aus zu sehen – und zwar das Innere eines knapp 250 Jahre alten Instruments: die barocke Boye-Lorenzen-Orgel. 1776 erbaut, ist sie die ältere der beiden historischen Orgeln, die das Ostenfelder Gotteshaus zu bieten hat. Die zweite, eine Sauer-Orgel, die auf der entgegengesetzten Seite untergebracht ist, stammt von 1905. „Ich finde diesen Raum einfach imposant“, sagt Kirchenmusikerin Susanne Böhm und blickt sich um. „Zwei Orgeln – so etwas kennt man doch wirklich nur aus den ganz großen Kirchen. Kaum jemand weiß, welche Schätze die Ostenfelder Kirche eigentlich zu bieten hat.“ Doch das soll sich jetzt ändern – mit einem ganz besonderen Projekt.

Dort, wo so bemerkenswerte Instrumente sind, muss es auch Konzerte geben, ist die freischaffende Sopranistin und Stimm-Trainerin Susanne Böhm überzeugt, die seit 2015 sonntags in Ostenfeld Orgel spielt. Pastor Sven Rehbein und der Ostenfelder Kirchengemeinderat ließen sich sofort mit ins Boot holen. Als zweiter kreativer Kopf kam Brigitte Wolff hinzu, die den grafischen Part übernahm. So entstand für 2018 eine lose Reihe von Konzerten rund um die beiden Orgeln. Sechs Konzerte sind derzeit geplant.

Böhm streicht vorsichtig über die Elfenbein-Tasten der Boye-Lorenzen-Orgel und zeigt auf ein Metallgeflecht, das mit den Tasten verbunden ist. „Wenn Sie die Taste drücken, werden über die Umlenkungen verschiedene Holzstäbchen erreicht, die an entsprechender Stelle ein Ventil aufziehen. Luft gelangt in die Pfeife, und es wird ein Ton erzeugt.“ Es gebe zur Zeit nur ein Problem: Die Pfeifen sind zum Reinigen ausgebaut worden.

Die Kirchengemeinde hat 2017 und in diesem Jahr viel Geld in die Hand genommen, um die barocke Orgel wieder zum Klingen zu bringen. „Die Instandsetzung der Orgel kostet deutlich mehr als gedacht“, erklärt Sven Rehbein. Zuerst habe man mit Kosten von 22 000 Euro gerechnet, jetzt seien 15 000 Euro hinzugekommen. „Diese Orgel erzeugt ganz andere Töne als man kennt, und unser Orgelsachverständiger wird sie in die alte Stimmung zurückversetzen“, so Böhm. Im Oktober soll das alte Schmuckstück eingeweiht werden.

Bemerkenswert ist auch die jüngere Orgel, die von der Firma Sauer (Frankfurt/Oder) gebaut wurde. Sie ist über die Empore zu erreichen. „Hier kann man leider nicht so gut das Innenleben betrachten“, sagt Böhm, setzt sich auf die Bank und spielt ein paar Akkorde. Als sich ein Dröhnen dazwischenmogelt, blicken Böhm und Rehbein gleichzeitig nach oben. „Na ja, diese muss auch gestimmt werden “, sagt die Kirchenmusikerin. Ansonsten klinge das Instrument so, wie eine Orgel der Romantik eben klingen sollte: sanft. Allerdings ist sie störanfälliger als ihre ältere Schwester. Die Töne werden nicht über Hebelwirkung, wie bei der Barock-Orgel, sondern über Luftdruck erzeugt.

„Diese beiden klanglich und farblich völlig verschiedenen Instrumente bieten die Chance auf Konzertprogramme, die sehr abwechslungsreich, auch überraschend sein werden“, betont Böhm, die hofft, mit der Konzertreihe ein möglichst breites Publikum anzusprechen und auch für die Zukunft etablieren zu können. Die gastierenden Musiker kommen aus der Region, sind teils aber auch international bekannt. Die Konzerte, werden aus Eintritts- und Sponsorengeldern finanziert.

Den Anfang machen am Sonntag (25.) zwei junge Organistinnen aus Hamburg mit ihrem Wettbewerbs-Programm „Vier Hände und vier Füße“. Olga Mikhaylova und Lotta-Sophie Harder spielen auf der Sauer-Orgel Werke für vier Hände und vier Füße unter anderem von W.A. Mozart, Johannes Brahms und Gustav Merkel. Anlässlich des Eröffnungskonzertes der „Musik in Ostenfeld“ 2018 wird der Orgel-Sachverständige der Nordkirche, Hans-Martin Petersen aus Lübeck, ebenfalls dabei sein. Er stellt die Orgeln und die Künstlerinnen vor und eröffnet damit die Reihe. Das Konzert beginnt um 17 Uhr – und endet mit einem Nachklang in der Kirche bei Wein und Wasser. Der Eintritt ist an diesem Abend frei. Am Ausgang wird um einen freiwilligen Beitrag gebeten.

Im zweiten Konzert am Sonntag, 29. April (17 Uhr), treffen sich der Flensburger Musiker Ronald Balg und die Husumer Sopranistin Susanne Böhm an der Sauer-Orgel, während die Husumer Bigband Beatfactory unter Leitung von Jan Hahn am Sonabend, 16. Juni (20 Uhr), ein Sommerkonzert gibt. Am Freitag, 9. November (20 Uhr), begleitet der Berliner Organist Jack Day einen Stummfilm live auf der Sauer-Orgel. „Darauf freue ich mich besonders“, sagt Pastor Rehbein. Für das Weihnachtskonzert am Sonnabend, 22. Dezember (17 Uhr), können sich Musikfreunde auf den Besuch des Vokalensembles Sjelma freuen.

„Und wir sind sehr stolz darauf, dass Prof. Wolfgang Zerer aus Hamburg mit einem festlichen Konzert an Erntedank die Boye-Lorenzen-Orgel einweiht“, sagt Böhm und klappt ihr Notenbuch zu.