Polizei sucht Zeugen : Ostenfeld: Einbruch am helllichten Tag

Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in der Fritz-Jebe-Straße eingedrungen und haben Schmuck und Geld erbeutet.

von hn

21. Mai 2019, 12:07 Uhr

Ostenfeld | Zwischen Sonnabend (19. Mai), 6.45 Uhr, und Montag (20. Mai ), 18 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Fritz-Jebe-Straße in Ostenfeld eingebrochen. Das teilte nun die Polizeidirektion Flensburg mit.

Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Fenster auf der Rückseite des Hauses und verschafften sich so Zutritt in den Wohnbereich. Im Haus durchsuchten sie alle Räume nach Wertsachen und entkamen mit etwas Schmuck sowie 10er- und 20er-Euromünzen im Wert von 200 Euro.

Die Kripo in Husum hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugen oder Hinweisgeber dieses Einbruches. Wer am Sonnabend auffällige Personen oder Fahrzeuge in Ostenfeld beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04841/8300 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?