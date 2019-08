St. Peter-Ording : Ortsentwicklungskonzept: Gemeinderat stimmt grundsätzlich dafür

Trotz Gegenargumente spricht sich Mehrheit der Gemeindevertreter für die Erstellung eines Leitbildes für den Badeort.

29. August 2019, 16:23 Uhr

Um ein mögliches Ortentwicklungskonzept für St. Peter-Ording entspann sich in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter eine längere Diskussion. Die CDU- und die FDP-Fraktion hatten einen entsprechenden Antrag gestellt, dem bereits der Bauausschuss mehrheitlich zugestimmt hatte.

Wie in jener Sitzung erklärte Bürgermeister Rainer Balsmeier einmal mehr, dass er nicht grundsätzlich, aber zum jetzigen Zeitpunkt gegen das Konzept sei. „Wir haben schon alle Konzepte, bis auf das Verkehrskonzept, das noch erstellt wird.“

Kostenfrage

Was in dem Antrag zum Thema innerörtliche Entwicklung und Außenbereich gefordert werde, könnten er und die Verwaltung zusammenfassen. Die SPD-Fraktion sprach sich ebenfalls angesichts der vorhandenen Konzepte dagegen aus und gab auch die Kosten zu bedenken.

Rainer Lucassen (AWG) erklärte, dass erst das Verkehrskonzept erstellt werden müsse. „Davon hängt ab, was wir in Zukunft machen können.“ Uwe Kirchner (CDU) hielt dagegen, dass im Ort in Puzzleteilen geplant werde. „Wir brauchen ein Leitbild, eine Vision – auch für die nächste Generation.“

Und Hans Burmeister (FDP) betonte: „Wir müssen mit den Bürgern erarbeiten, wo wir hinwollen.“ Schließlich wurde ein Grundsatzbeschluss für ein Ortsentwicklungskonzept mit zehn Ja- und sieben Nein-Stimmen gefasst.

Weitere Beschlüsse

Zukunftskonzept Daseinsvorsorge: Das Konzept wurde einstimmig beschlossen.

B-Plan Nr. 29: Für die Verlängerung der Veränderungssperre für den Bebauungsplan Nr. 29 (Böhler Landstraße zwischen Kuhsteig und Wiesenweg) sprachen sich die Gemendevertreter einstimmig bei zwei Enthaltungen aus. Damit gilt die Sperre für ein weiteres Jahre.

Parkplätze im Strandweg und am Möwenweg: Bei einer Überprüfung wegen der Umsatzsteuerpflicht von Parkgebühren stellte sich heraus, dass die beiden Parkplätze noch gar nicht als solche dem öffentlichen Verkehr gewidmet waren. Einstimmig.

Stellvertreter-Pool für Ausschüsse der Gemeindevertretung: Laut einstimmigen Beschluss wird die Hauptsatzung der Gemeinde dahingehend geändert, dass es künftig pro Fraktion einen Stellvertreter-Pool für die Ausschüsse gibt.

Ü-60-Beirat: Die Satzung wurde mit von der SPD beantragten Änderung einstimmig genehmigt.

Parkgebühren: Die Gebühren für die Strandparkplätze und die im Ort werden erhöht. Der Beschluss erfolgte einstimmig. Die Tageskarte für den Strandweg und die Bermenparkplätze kostet nun sechs Euro, die Tickets für die Parkplätze im Strandläuferweg, am Luv und Lee und im Möwensteg im Sommer zwei Euro pro Stunde, im Winter 1,50 Euro bei einer Begrenzung auf zwei Stunden. Die Strandplakette kostet nun 73 Euro.

Friedhof: Die Gemeindevertretung stimmt einstimmig für die Stilllegung von Teilflächen auf den Friedhöfen in Ording und Bövergeest.