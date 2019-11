Sönnebüll : Ortsentwicklung auch Thema in neuem Chronikband

Das letzte Kapitel der in Arbeit befindlichen Chronik widmet sich den Veränderungen seit 2012.

Avatar_shz von Udo Rahn

06. November 2019, 17:08 Uhr

Sönnebüll | In jüngster Sitzung der Gemeindevertretung Sönnebüll galt es, eine weitere Öffentlichkeitsbeteiligung abzuarbeiten. Hier ging es um den B-Plan Nr. 5 (Gewerbe Osterende), den die ebenfalls zuständige Planerin Ellen Jappsen vom Büro Jappsen, Todt und Bahnsen in aller Kürze über die Bühne bringen konnte. Dazu gab es weder Wortbeiträge noch Fragen aus der Bürgerrunde. Dem ortsansässigen Betrieb für Zaunherstellung und -vertrieb soll mit der Erweiterung der Betriebsfläche die Möglichkeit einer notwendigen Aufstockung gegeben werden. Es soll eine Lagerhalle (15 mal 30 Meter) in Richtung Osten entstehen. Der Kreis Nordfriesland als Baubehörde habe, so Jappsen, bereits signalisiert, dass gegen die Erweiterung des Sondergebietes Zaunherstellung und Vertrieb keine Bedenken bestehen. Die Halle werde vor allem als Lagerfläche für größere Kunststoff-Elemente benötigt.

„Das können wir nur unterstützen“, sagte Bürgermeister Christian Christiansen. „Es hängen auch einige weitere entstehende Arbeitsplätze dran. Ich denke, dass wir in unserer Dezember-Sitzung den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss fassen können.“

Sönnebülls Ehrenbürger Paul Gerhard von Hoerschelmann informierte, er sei nun dabei, das letzte Kapitel der in Arbeit befindlichen Chronik aufzuarbeiten. Überschrieben ist es mit „Veränderungen seit 2012“. Bevor das Werk dann im kommenden Jahr in Druck geht, gebe es eine abschließende Lesung, bei der alle Einwohner noch einmal die Möglichkeit haben, Nachträge zu machen.