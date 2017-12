Konzert im Schlosshof : Open Air mit Vicky Leandros

vergrößern 1 von 1 Foto: Universal 1 von 1

von hn

erstellt am 06.Dez.2017 | 09:00 Uhr

„Das ist ein echter Knaller im Sommer 2018“, sind sich Niels Godt und Jens Iwersen von der Bredstedter Veranstaltungsagentur Gofi einig. Der Coup der beiden: Am Vorabend des Open-Air-Auftritts von Michael Patrick Kelly im Husumer Schlosshof am 14. Juli (wir berichteten) steht Vicky Leandros an gleicher Stelle auf der Bühne. Die deutsch-griechische Gesangslegende, die weltweit mehr als 55 Millionen Tonträger verkauft hat, gibt am Freitag, 13. Juli, ein Sitzplatz-Konzert. Bei Kelly stehen einen Tag später ausschließlich Stehplätze zur Verfügung. Mit ihrem neuen Studioalbum „Ich weiß, dass ich nichts weiß“, dem ersten seit fünf Jahren, hat die mittlerweile 65-Jährige nun erklärtermaßen ihr persönlichstes Werk in ihrer spektakulären Karriere aufgenommen. Karten gibt es unter anderem in den Ticket-Centern unserer Zeitung (mit fünf Euro Rabatt pro Stück für sh:z-Kunden bis zum 31. Dezember).