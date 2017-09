Breklum : Open-Air-Gottesdienst für einen Kirchturm

vergrößern 1 von 1 Foto: stb 1 von 1

von Stephan Bülck

erstellt am 09.Sep.2017

Noch ist der Breklumer Kirchturm gut zu sehen. Doch schon bald wird er hinter einem Gerüst verschwinden – und das für viele Jahre. Die Kirchensanierung steht an – zunächst ist der Turm, dann das Kirchenschiff an der Reihe. „Eigentlich sollte das Gerüst schon stehen“, sagt Pastor Simon Frömming, doch nicht immer laufe alles wie geplant. Der erste Bauabschnitt, die Sanierung des Turmdaches, wird Ende September beginnen und – je nach Witterung – bis Sommer 2018 dauern. Danach folgt in einem zweiten Bauabschnitt das Turmmauerwerk.

Der Kostenrahmen alleine für die Turmdachsanierung liegt bei etwa 225.000 Euro. Hiervon trägt die Gemeinde einen Eigenanteil von 17.000 Euro. „Deshalb sind wir für Spenden überaus dankbar“, so Frömming. „Die weiteren Gelder des ersten Bauabschnittes sind gesichert durch Förderungen des Kirchenkreises Nordfriesland und die Stiftung Kirchbau.“

Mehr erfahren Besucher am morgigen Sonntag bei einem zweigeteilten Open-Air-Gottesdienst (bei schlechtem Wetter wird in die Kirche verlegt). Beginn ist um 10 Uhr auf der Rasenfläche rechts vor der Kirche. Hier werden Bänke aufgebaut sein. Torsten Domnick, Bautechniker und Mitarbeiter im Dezernat Bau in der Kirchenkreisverwaltung (Leiter ist Peter Dubbeldam), wird über die Sanierung berichten. Eingeladen sind nicht nur die Kirchenglieder – zur Kirchengemeinde gehören neben Breklum auch Struckum, Almdorf, Sönnebüll, Vollstedt, Högel und Lütjenholm – sondern alle Interessierten.

Der Posaunenchor wird spielen. „Weiterhin habe ich verschiedene Menschen unterschiedlichster Gruppen gebeten, uns in jeweils drei Sätzen zu erklären, was ihnen ihre Kirche bedeutet.“ Zu den zehn Vortragenden gehören die Bürgermeister Heinrich Bahnsen (Breklum) und Andreas Petersen (Struckum), ein Anwohner, aber auch Jugendliche. Diese Vielfalt und das Einbinden der Bevölkerung in die Baumaßnahmen sind Frömming wichtig: „Die Menschen leben mit dieser Kirche. Ihnen allen gehört das Gebäude.“

Der zweite Teil des Gottesdienstes findet im Kircheninneren statt. Hier spielt die Orgel, Pastor Frömming hält seine Predigt, und dann wird das Abendmahl gefeiert. Das Besondere: „Ich wünsche mir, dass alle gemeinsam im Altarraum stehen.“ Ein Zeichen, um das Wir-Gefühl zu stärken. Wer möchte, kann sich nach dem Gottesdienst Kirchenführungen anschließen. Denn der 10. September ist auch der „Tag des offenen Denkmals“.

Geplant sind insgesamt fünf Bauabschnitte: Neben Turmdach und Turmmauerwerk sind dies das Kirchenschiff-Dach und Kirchschiff-Mauerwerk. Den Abschluss bildet die Innenraumsanierung. Hierzu gehört die Reinigung der Orgel, um die sich der Breklumer Kirchbauverein unter dem Vorsitz von Dr. Carsten Thoroe kümmert. „Viele Menschen engagieren sich hier ehrenamtlich“, so Simon Frömming. Koordination und Leitung der Gesamt-Sanierung liegen in den Händen des vom Kirchengemeinderats beauftragten Bauausschusses (Vorsitz Matthias Petersen). Wie lange wird die Gesamtmaßnahme dauern? Frömming: „Ich gehe von mindestens sieben Jahren aus.“