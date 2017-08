Bredstedt : Open-Air-Finale mit zwei Flohmärkten

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Der Bredstedter Open-Air-Sommer (Boas) neigt sich dem Ende zu. Unter dem Motto „Spiel & Spaß für Kids“ gab es ein zweitägiges buntes Programm für Kinder. Anne Lau, Leiterin des Jugendzentrums, hatte mit ihrem Team Spiele aufgebaut und Aktionen vorbereitet, die gut angenommen wurden. Boas-Organisator Torsten Humfeldt half, wo er konnte. Der „Star“ beider Tage war die Hüpfburg in Form eines Krokodils. Am Sonnabend (26. August) geht es von 11 bis 16 Uhr weiter mit einem Kinder-Flohmarkt. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Aufbau erfolgt ab 10 Uhr. Auch spontane Nachwuchs-Händler sind willkommen. Am Sonntag (27. August) endet der Open-Air-Sommer mit einem Flohmarkt auf dem Marktplatz. Info: 04671/932196.