Klixbüll : Online-Konferenz zur Westküstenleitung

Der von Tennet für den Abschnitt zwischen Klixbüll und dänischer Grenze vorgeschlagene Trassenkorridor ist vorab einsehbar.

04. Juni 2020, 15:55 Uhr

Von 2023 an soll über die 138 Kilometer lange 380-kV-Westküstenleitung von Brunsbüttel bis zur dänischen Grenze Strom von Windrädern nach Süddeutschland und Dänemark weitergeleitet werden. Für den fünften und letzten Bauabschnitt zwischen Klixbüll und der dänischen Grenze laden das Kieler Energiewendeministerium, der Vorhabenträger Tennet und die Deutsche Umwelthilfe zu einer digitalen Ergebniskonferenz für das Dialogverfahren ein. „Dieses Angebot ist eine Chance, unter den schwierigen Bedingungen der Corona-Pandemie den Dialog in anderer Form zu ermöglichen“ heißt es dazu.

Im ersten Teil der digitalen Ergebniskonferenz werden am Montag, 8. Juni, ab 14 Uhr Grußworte und Vorträge als Videos und pdf-Dateien auf den Websites von Tennet und Energiewendeministerium Schleswig-Holstein veröffentlicht. Darin wird der Tennet-Vorschlagskorridor für den fünften Abschnitt der Westküstenleitung vorgestellt. Bürger haben so Gelegenheit, sich mit dem aktuellen Planungsstand vertraut zu machen, um vorab zum zweiten Teil der Konferenz am nächsten Tag ihre Fragen und Anmerkungen zuzusenden.

Der zweite Konferenz-Teil findet als „Live Event“ im Internet unter www.westkueste-dialog-konferenz.de am Dienstag, 9. Juni, von 18 bis 19.30 Uhr in Form einer moderierten Podiumsrunde statt. Dabei wird der Vorschlagskorridor erläutert und erklärt, wie Anregungen und Hinweise aus dem Dialogprozess bei der Planung berücksichtigt wurden. Am Ende der Runde wird über das Genehmigungsverfahrens und Beteiligungsmöglichkeiten informiert. Teilnehmer sind Tobias Goldschmidt, Staatssekretär Energie im Energiewendeministerium, Dr. Bernd Brühöfner, Gesamtprojektleiter Westküstenleitung der Tennet, Christoph Herden, Geschäftsführer Umweltplanungsbüro GFN mbH, und Burkhard Jansen, zuständiger Fachbereichsleiter für Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur des Kreises Nordfriesland. Moderatorin ist Nadine Bethge von der Deutschen Umwelthilfe.

Die Veranstalter bitten, ihnen die Fragen und Anmerkungen telefonisch oder per E-Mail zukommen zu lassen. Das ist möglich unter westkueste-dialog-konferenz@tennet.eu oder 030/587089183, am 8. Juni von 14 bis 20 Uhr, am 9. Juni von 9 bis 20 Uhr. Wer technische Unterstützung beim Zugang zu den Online-Angeboten benötigt, wendet sich an Rotraud Hänlein im Energiewendeministerium unter Telefon 0431/988-7656.