Corona in Nordfriesland : Omikron-Welle in Schulen und Kitas: Warum der Kreis keine aktuellen Zahlen mehr liefert

Bislang hat der Kreis Nordfriesland mehrmals wöchentlich Zahlen zum Stand an corona-infizierten Schülern und Lehrern und solchen in Quarantäne geliefert. Das sei seit einer Änderung im Verfahren nicht mehr möglich, teilt der Kreis mit.

Avatar_shz von Ilse Buchwald

19. Januar 2022, 09:53 Uhr

Bislang hat der Kreis Nordfriesland mehrmals wöchentlich Zahlen zum Stand an corona-infizierten Schülern und Lehrern und solchen in Quarantäne geliefert. Das sei seit einer Änderung im Verfahren nicht mehr möglich, teilt der Kreis mit.

Bislang wurden mit Corona infizierte Schüler und Lehrer immer aktiv vom Gesundheitsamt informiert, wenn ihr Testergebnis positiv war. Das sei nun geändert worden, die Info erfolgt jetzt per SMS, wie die Kreisverwaltung auf Anfrage mitteilt.

Mehr zum Thema: Kontaktverfolgung an Schulen unter Omikron: Wie Lehrer mit den neuen Quarantäneregeln umgehen

Dadurch, dass wir die neu infizierten Personen nicht mehr aktiv anrufen, erfahren wir kaum noch, welche Schule oder gar welche Klasse betroffen ist. Hans-Martin Slopianka, Pressesprecher des Kreises Nordfriesland

Und das hat Folgen für die Veröffentlichung der Zahlen, die von vielen Nordfriesen stets sehr aufmerksam verfolgt worden ist, konnten sie sich doch so über die Lage an einzelnen Schulen informieren: Durch die Umstellung auf SMS seien verlässliche Aussagen zu den Schulen nicht mehr zu machen. Denn: „Dadurch, dass wir die neu infizierten Personen nicht mehr aktiv anrufen, erfahren wir kaum noch, welche Schule oder gar welche Klasse betroffen ist“, so Kreis-Pressesprecher Hans-Martin Slopianka.

Lesen Sie auch: „Absoluter Unsinn“: Landrat reagiert auf Aussagen von Corona-Demo-Teilnehmern in Telegram-Chat

Keine Zeit, allen Schnelltestmeldungen nachzugehen

Zudem bekomme der Kreis die Meldungen der Schnelltests nicht mehr zuverlässig, sondern die Schulen selbst sorgen dafür, dass die Schüler einen PCR-Test machen. „Aber selbst wenn wir sie noch alle erhalten würden, hätten wir aufgrund der hohen täglichen Fallzahlen keine Zeit, allen Schnelltestmeldungen noch nachzugehen“, so Slopianka weiter.

Im weiteren Prozedere erfahre der Kreis erst von neu infizierten Schülerinnen und Schülern, wenn diese im PCR-Test positiv seien. Dann gehe hier die Meldung vom positiven PCR-Test aus dem Labor ein. Darauf stehen jedoch nur der Name, das Geburtsdatum sowie Adresse und Telefonnummer. „An diese versenden wir die SMS, wir nehmen aber keinen Kontakt mehr auf. Schule und Schulklasse bleiben uns daher unbekannt“, begründet Slopianka diese Informationslücke.

Neue Corona-Verordnung: Schüler gelten nicht als Kontaktperson

Ohnehin geht das Land davon aus, dass es an Schulen praktisch keine Kontaktpersonen mehr geben kann, für die die Gesundheitsämter Quarantäneanordnungen ausstellen müssten, so Slopianka weiter und verweist damit auf die neue Corona-Verordnung des Landes, wonach Schüler, die Sitznachbarn zu positiv getesteten Schülern sind, nicht mehr als Kontaktperson gelten und folglich nicht mehr unter Quarantäne gestellt werden. Durch die in allen Schulen vorgeschriebenen Maßnahmen wie Maske und Lüften sollten infizierte Schüler demnach keine Mitschüler mehr anstecken können.

Wer dennoch wissen will, wie die Gesamtlage im Kreis ist, den verweist Slopianka an das Schul-Dashboard des Landes.

Ob der Kreis die Zahlen für die Kindergärten, wie gehabt, veröffentlichen kann, soll laut Pressemitteilung in dieser Woche geklärt werden.