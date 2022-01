Corona-Zahlen im Vergleich : Omikron in Nordfriesland: Nach Sylt kommen Eiderstedt und Viöl – Sind private Feiern schuld?

Die meisten an Corona Erkrankten in Nordfriesland meldeten am Montag zwar Sylt, doch auf Platz zwei folgte bereits das Amt Eiderstedt, wenn man den Anteil Infizierter an der Bevölkerung zugrunde legt, und auf Platz drei Viöl.

Avatar_shz von Ilse Buchwald

11. Januar 2022, 15:56 Uhr

Die Omikron-Welle überflutet derzeit Nordfriesland. Am Montagabend lag laut Mitteilung des Kreises Nordfriesland die Inzidenz bei 689,2. Bei den absoluten Zahlen war die Insel Sylt mit 477 Erkrankten Spitzenreiter, auf Platz zwei folgte das Amt Südtondern mit 308 Infizierten und auf Platz drei das Amt Nordsee-Treene mit 234.

Setzt man diese Zahlen allerdings mit der Bevölkerungszahl in den Ämtern in Relation, ergibt sich ein etwas anderes Bild. Da behauptet Sylt zwar immer noch seinen traurigen Spitzenplatz mit 2,58 Prozent, auf Platz 2 findet man dann aber schon das Amt Eiderstedt mit 1,35 Prozent (154 Erkrankte) und auf Platz drei das Amt Viöl mit 1,0 Prozent (93). Im Amt Nordsee-Treene waren dagegen laut Tabelle von Montag nur 0,98 Prozent der Bürger erkrankt, im Amt Südtondern 0,77 Prozent der Bürger.

Die Schlusslichter sind Husum mit Pellworm mit 0,66 (156) und das Amt Mittleres Nordfriesland mit 0,57 (122) Prozent.

Was zu dieser Verteilung führt, lässt sich nicht eindeutig sagen. Wie Ärzte auf Anfrage erklärten, sind zumeist private Feiern mit Familien, Freunden oder Bekannten zu Weihnachten und Silvester Anlass der Ansteckung gewesen. „Es sind schon auffallend viele Fälle, die wir seit vergangener Woche in der Praxis verzeichnet haben“, sagt auch Dr. Jörg Siegfried aus Ostenfeld.

Überwiegend Menschen unter 60 Jahren betroffen

Ursache seien nach seiner Erkenntnis durchweg private Feiern Ende Dezember gewesen, „auch wenn sie verantwortungsvoll durchgeführt wurden“, wie er betont. Es seien in seiner Praxis überwiegend junge Leute und Menschen unter 60 Jahren betroffen.

Im südlichen Nordfriesland sollen auch die Weihnachtspartys in Meldorf und Pahlen zur Corona-Welle beigetragen haben.

Der Kreis Nordfriesland erklärte auf Anfrage, dass es nicht die eine Veranstaltung gebe, auf die die hohen Zahlen beispielsweise im Amt Südtondern oder Nordsee-Treene zurückzuführen seien. Die Fälle seien bunt gemischt, „es sind junge Leute und alte Leute, es gibt keine besondere Zuordnung oder einen einzelnen Ausbruch, von dem alles ausgeht“, so Pressesprecher Hans-Martin Slopianka auf Anfrage.