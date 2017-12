Entscheidung über Nahversorgungszentrum : Oldensworter wollen Supermarkt

vergrößern 1 von 1 Foto: Armin Weigel/DPa 1 von 1

von Ilse Buchwald

erstellt am 12.Dez.2017

Das Votum war eindeutig: Die gut 110 anwesenden Oldensworter stimmten in der Einwohnerversammlung grundsätzlich für ein Nahversorgungszentrum im Dorf. Nur ein Bürger war dagegen. Der jetzige Laden, Gabis Einkaufstreff, wird voraussichtlich 2019 geschlossen. Dann ging es noch um die Frage, ob es die große Lösung wird, die die Firma Glücksburg Consulting (GLC), ein Unternehmen für Kommunalberatung aus Hamburg, vorgestellt hatte. Oder die kleinere Variante, vom stellvertretenden Bürgermeister Wilfried Massow (CDU) vorgeschlagen. Für die große Variante, nach der der Supermarkt in der Dorfstraße angesiedelt wird, stimmten 61 Oldensworter, für die kleine 29. Bürgermeister Frank-Michael Tranzer hatte um dieses Stimmungsbild gebeten. Denn am Mittwoch (13. Dezember) sollen die Gemeindevertreter in ihrer Sitzung das Thema beraten und darüber beschließen. Die Zusammenkunft beginnt um 20 Uhr im Gemeindezentrum. Ein Markttreff in Oldenswort mit finanzieller Unterstützung des Landes, wie ursprünglich geplant, ist nicht mehr möglich, da der Betreiber des Witzworter Markttreffs sein Veto eingelegt hat (wir berichteten).

Der Abstimmung war eine intensive Information und Diskussion vorausgegangen. Victoria Binz und Linda Vogt-Gröncke, bei GLC zuständig für das Projekt, hatten zunächst ihr Gutachten vorgestellt. Sie hatten dafür drei Standorte im Dorf untersucht: das vorhandene Lebensmittelgeschäft, Gabis Einkaufstreff, im Niederweg, Ecke Harbleker Chaussee, die VR-Bank-Filiale auf der anderen Seite des Niederwegs und zwei Grundstücke in der Dorfstraße (ehemaliger Friesenhof und das Nachbargrundstück). Dies letzte Areal sei einzig geeignet, so Binz. Und zwar aus Gründen der Größe, denn der Supermarkt bräuchte eine Gebäudefläche von mindestens 400 Quadratmetern. Ferner wegen der Parkplätze und, ganz wichtig, der Rangierfläche für die Anlieferfahrzeuge. Das Grundstück sei zudem zentral gelegen. Die beiden vorhandenen Gebäude würde abgerissen werden. In dem Neubau wäre dann ein Lebensmitteleinzelhandel mit einer Verkaufsfläche von 360 Quadratmetern untergebracht, ergänzt durch einen Bäckerei-Verkaufsshop, ein Bank-Terminal, eine Lotto-Toto-Stelle und eine Postfiliale. Denkbar wäre auch ein kleines Bistro oder Café. Im Obergeschoss sollen zwei Drei-Zimmer- und zwei Vier-Zimmer-Wohnungen eingerichtet werden. In der Ausführung wären drei Varianten denkbar. In der Lenkungsgruppe Nahversorgungszentrum ist das inhaltliche Konzept bereits besprochen worden.

Die einzelnen Varianten mit den Kosten stellte Linda Vogt-Gröncke vor. Demnach würde Variante 1 mit Bistro und Wohnungen 1089 Quadratmeter umfassen und 1,8 Millionen Euro kosten, Variante 2 ohne Bistro, aber mit Wohnungen (1054 Quadratmeter) 1,73 Millionen Euro und Variante 3 ohne Wohnungen und Obergeschoss, aber mit Bistro (649 Quadratmeter) 1,2 Millionen Euro. Die Gemeinde würde das Grundstück kaufen und Träger des Nahversorgungszentrum werden. Lebensmittelgeschäft, Bäckerei, Bank-SB-Point und Bistro würden verpachtet werden, die Wohnungen vermietet. Die Gemeinde müsste das Defizit von voraussichtlich 37.000 Euro im Jahr tragen, dieses fällt bei allen drei Varianten an.

Linda Vogt-Gröncke zählte dann die Vorteile auf, die das Nahversorgungszentrum für die Gemeinde hätte: eine Steigerung der Attraktivität des Ortes für Bürger, Handel- und Gewerbetreibende auch mit Blick auf den Zuzug von neuen Einwohnern und Geschäftsleuten, Aufrechterhaltung von Nahversorgung und Dienstleistung, Verbleib von Kaufkraft, Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen sowie Vor-Ort-Angebote für ältere Mitbürger, Verhinderung von Leerstand und Schaffung gemeindlichen Eigentums. Sie empfahl die Realisierung unter der Vorbedingung, dass die Gemeindevertretung zustimmt und Kaufpreis sowie Pachthöhen nicht zu sehr vom Gutachten abweichen. Sie riet von dem Bistro ab, wenn es zu einer Konkurrenz für die Bäckerei führen würde. Auf Nachfrage von Wilfried Massow, dem das Projekt zu groß und zu teuer ist, betonte sie, dass die Ladenfläche nicht kleiner sein dürfe, weil das Geschäft sonst nicht rentabel wäre.

Damit war die Diskussion eröffnet. Hinterfragt wurde die finanzielle Seite und die Laufzeit des Kommunalkredits von 30 Jahren zu einem Zinssatz von 0,6 Prozent. Doch Vogt-Gröncke versicherte das ein solches Angebot vorliege. Natürlich war auch das Schreiben der Kommunalaufsicht des Kreises Nordfriesland Thema, in dem keine Genehmigung weiterer Kredite für die Gemeinde in Aussicht gestellt wurden, weil Oldenswort am Finanztropf des Landes hängt. In dem Schreiben wird von dem Projekt abgeraten (wir berichteten). Bürgermeister Frank-Michael Tranzer erklärte dazu, dass es kurzfristig ein weiteres Gespräch mit der Kommunalaufsicht geben werde. Ihn empörte, dass diese nicht mit der GLC über das Projekt gesprochen hätte. Tranzer betonte in der Versammlung ebenfalls immer wieder, dass die Gemeinde nichts gegen den Willen der Bürger machen werde und wenn sich ein Betreiber für Gabis Einkaufstreff fände, das Projekt Nahversorgungszentrum nicht realisiert werde. In der Diskussion tauchte auch immer wieder die Frage auf, ob sich genügend Kunden fänden. Dazu erklärte Victoria Binz: „Es wird nichts, wenn sie alle weiter in Tönning und Husum einkaufen. Sie müssen den Laden besuchen, dann läuft das auch. Unsere Berechnungen beruhen auf einem gewissen Umsatz.“

Angesprochen wurde auch die Unterbringung des Nahversorgungszentrum in der Volksbank-Filiale, die geschlossen werden soll. Das Grundstück sei zu klein, entgegnete Binz. Es gäbe keine Lagerkapazität, kein Platz zum Parken und für die Anlieferfahrzeuge, das Gebäude wäre auch von seiner Baulichkeit nicht nutzbar. Trotzdem forderte Wilfried Massow eine Abstimmung über diese kleinere Variante. Den Streit von Massow und Tranzer darüber schlichtete Udo Bruhn, Vorsitzender der Wirtschaftsgemeinschaft Oldenswort, der zuvor für das Nahversorgungszentrum geworben hatte. Er schlug die Abstimmung in drei Schritten vor, dem wurde schließlich gefolgt.