Husumer Rathaus im Corona-Betrieb : Ohne Termin geht gar nichts

Seit den Lockerungen verzeichnet Stadtverwaltung keinen Ansturm.

von Stefan Petersen

14. Mai 2020, 18:16 Uhr

Service-Angebote gibt es nach wie vor im Rathaus und im Sozialzentrum Husum und Umland mit Jobcenter, wenn auch nur in reduzierter Form. Der Zutritt am Zingel 10 ist mit Termin möglich, den Besucher per Telefon oder E-Mail bekommen. Wer keinen hat, kann diesen auch während der Öffnungszeiten von Montag bis Freitag, 8.30 bis 12.30 Uhr, direkt vor Ort vereinbaren.

Einen Ansturm aufs Rathaus, in dem auch das Sozialzentrum integriert ist, verzeichnete die Stadtverwaltung seit der erweiterten Öffnung am 5. Mai nicht. Mindestabstände und Hygienevorschriften werden eingehalten. Das Ordnungsamt weist darauf hin, dass Personen, die ihren Wohnsitz in Husum vor dem 5. Mai anmelden wollten, das aber aufgrund der Beschränkungen nicht konnten, inzwischen wieder die Möglichkeit dazu haben. Auch hier gilt: Vorher einen Termin vereinbaren.

Aus der Kämmerei heißt es, dass Bürger den Postweg in Anspruch nehmen können, wenn es etwa um die Zusendung von Müllmarken geht, und das Sozialzentrum teilt mit, dass keine Nachteile dadurch entstehen, wenn Kunden Anliegen telefonisch, per Mail oder Post mitteilen.