Spielmannszug Husum-Rödemis : Ohne Pauken, aber dafür mit Flöten

Der Spielmannszug Rödemis beglückte zahlreiche Menschen mit seinen Weihnachtskonzerten.

von o

23. Dezember 2018, 20:19 Uhr

Immer zur Adventszeit mach sich eine Gruppe des Spielmannszuges Rödemis auf, um mit klassischen Weihnachtsliedern die Menschen in sozialen Einrichtungen zu erfreuen. Zuletzt wurden die Klinik Husum, das DRK-Alten- und Pflegeheim in der Goethestraße und die Diakonie im Stadtweg besucht. Unter dem Motto „Wer nicht zu uns kommen kann, zu dem kommen wir“ gibt es diese kleinen, aber feinen Weihnachtskonzerte schon seit mehr als fünf Jahren.

Da bei Auftritten in kleineren Räumen auf das Schlagwerkzeug, Lyra und Becken verzichtet wird, trat zum Weihnachtskonzert ausschließlich eine Flötengruppe an. Obgleich durch die gegenwärtige Erkältungswelle ein bisschen dezimiert, tat das der Qualität des Konzertes keinen Abbruch. Gebannt und gerührt lauschten die Patientinnen und Patienten in der Klinik Husum den Klängen vertruter Melodien.

Die Weihnachtslieder „Alle Jahre wieder“, „Stille Nacht, heilige Nacht“ sowie „Ihr Kinderlein kommet“ sorgten für vorweihnachtliche Stimmung, und nicht wenige summten oder sangen die Melodien mit.

Dirk Petersen, technischer Leiter des Spielmannszuges Rödemis, freute sich über den gelungenen Nachmittag. Nach den drei Konzerten trafen sich die Musikerinnen und Musiker dann zu einem dampfenden Pott Kakao auf dem Husumer Weihnachtsmarkt.

Den Spielmannszug Rödemis gibt es seit 105 Jahren. Hier kann man Flöte, Lyra, Trommel oder Becken sowie das Marschieren im Zug erlernen. Außerdem winkt die Teilnahme an nationalen und internationalen Auftritten sowie Wettbewerben, bei denen Übung und Einsatz mit Auszeichnungen belohnt werden. Der Spielmannszug nimmt bereits Sechsjährige auf, aber auch ältere Jugendliche oder Erwachsene sind willkommen.