Offshore Schwerpunkt-Thema der Messe Husum Wind : Offshore-Geschäft hat viele Facetten

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Reinhardt 1 von 1

von

erstellt am 14.Sep.2017 | 17:44 Uhr

Die Meere sind zu einem der bedeutendsten Absatzmärkte der Windbranche geworden, wie bei Rundgängen über die Husum Wind schnell zu spüren, ist. Sowohl Konzerne wie die Energie Baden-Württemberg (EnBW) als auch mittelständische Unternehmen wie der Projektierer, Planer und Betreiber wpd in Bremen wollen dort mitschwimmen. Christian Schnibbe, wpd-Sprecher, hebt die „erheblichen Wachstumspotenziale“ hervor, die offshore gesehen werden. Das von ihm vertretene Unternehmen sei ständig auf der Suche nach Standorten für Windparks – ähnlich der Situation an Land, wo die Sicherung von Flächen das wichtigste ist.

Schnibbe ist sich sicher, dass die nächste Bundesregierung „den Kohle-Ausstieg bewältigen muss.“ Befeuert werde nach seiner Aussage die Entwicklung durch einen Vorstoß des französischen Präsidenten Emmanuel Macron: Der Ausstoß jeder Tonne CO2 soll demnach mindestens 30 Euro kosten. Auf der Messe zählt diese sogenannte CO2-Bepreisung zu den viel diskutierten Themen.

Besuchern des Standes, die Schnibbe nach möglichen Beeinträchtigungen des Ökosystems fragen, informiert er über Aussagen der dänischen Fischereiverbände. Sie registrieren eine deutliche Zunahme der Bestände im Bereich der Windparks. „Die merken, dass da keine Schleppnetze durchfahren“, erklärt er dieses Phänomen. Außerdem siedeln sich an den Fundamenten Muscheln an.

Der Rundgang führt einen als nächstes zum Stand des TÜV Rheinland. Robert Hörmann von der Firma Aero Enterprise zeigt dort eine Drohne, die der Inspektion von Windparks dienen soll. Deren Kameras dokumentieren den Zustand von Türmen und Rotoren so genau, dass sich bei späteren Flügen die Veränderungen der Schäden ermitteln lassen.

Selbst die Versorgung mit Funknetzen auf See ist schon fest in den Händen von Unternehmen – und nicht etwa in denen von Telekom oder Vodafone, sondern die Nase vorn hat nach eigenen Angaben das nordrhein-westfälische Unternehmen Wireless Consulting. Sie wollen bald Nord- und Ostsee flächendeckend mit einem Netz von Funkzellen überzogen haben, etwa so, wie die Mobilfunk-Netze an Land funktionieren. Doch auf dem Meer lassen sich keine Masten aufstellen, sondern die Offshore-Anlagen lassen sich für den Aufbau von Antennen-Anlagen nutzen. Jeder Reeder kann sich zudem Antennen und einen Router auf seine Schiffe montieren – und schon könne die Übertragung von Daten beginnen. Das System wird Coast Link genannt und bindet bereits vertraglich das Klinikum Charité in Berlin ein, um per Telemedizin Untersuchungen erkrankter Offshore-Beschäftigter sicherzustellen. Das Unternehmen hat bereits etliche Windparks vor unserer und der dänischen Küste eingebunden.

Viele profitieren für ihre Offshore-Aktivitäten von Erfahrungen, die sie oder andere vor ihnen an Land schon gemacht haben. Längst ist es üblich, Drehzahlen, Geräusche und Schwingungen oder Vibrationen mit Sensoren aufzufangen, um aus den Daten Unregelmäßigkeiten oder gar Störfälle herauszulesen – ähnlich wie in Autos inzwischen Verschleiß schon vorausgesehen werden kann.

Spezialisten der Firma CMS Wind kündigen nun an, mit ihren Sensoren und ihrer Software vor allem die Antriebsstränge mit Getriebe und Generatoren sehr viel präziser überwachen zu können und entsprechende Vorhersagen über drohenden Verschleiß treffen zu können. „Wir finden Fehler im frühest möglichen Stadium“, verspricht Lars Thielecke am Stand des Unternehmens.

In der Fülle der Dienstleister, Handwerker oder Zulieferer fiel schließlich noch der Blick auf eine Neuentwicklung der Firma WP Systems. Dort präsentierte Holger Müller Gondeln, die Rotorblätter komplett umschließen und in voller Länge entlanggleiten – eine wind- und wetterfeste Kabine, die sich sogar durch Lamellen dem wechselnden Profil der aerodynamisch gefomten Blätter anpassen. Wie in einer aufgeräumten Werkstatt können dort in staubfreier und trockener Umgebung die Glasfaserverbundstoffe der Flügel inspiziert oder repariert werden.