Hattstedt : Offene Türen und Einweihung

von hn

26. Januar 2018, 21:00 Uhr

Mit einem Tag der offenen Tür und einer offiziellen Feier werden heute die neuen Räume der Kommunalen Kindertagesstätte „Arche Noah“ in Hattstedt eingeweiht. Auf die Besucher wartet von 14.30 bis 17 Uhr ein kleines Programm. Nach einer Begrüßung und Grußworten treten die Kita-Kinder auf. Es gibt Kaffee und Kuchen in der Cafeteria sowie Basteln und Schminken für die Kinder. Genutzt wird der Anbau bereits seit Anfang Dezember. In nur vier Monaten war die zusätzliche Nutzfläche von 120 Quadratmetern fertig gestellt geworden. Knapp 400.000 Euro hat das Bauwerk gekostet. Landes- und Bundesmittel waren in Höhe von 300.000 Euro bewilligt worden.