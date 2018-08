Ahrenshöft : Offene Türen im Tierheim

Informationen und buntes Programm beim Tag der offenen Tür im Tierheim Ahrenshöft.

von hn

23. August 2018, 00:00 Uhr

„Wir wollen den Menschen unser Tierheim näherbringen und zeigen, mit wie viel Liebe den Tieren dort der vorübergehende Aufenthalt so angenehm wie möglich gestaltet wird und wie viel Dankbarkeit diese Tiere in unser Leben bringen, wenn wir ihnen ein neues Zuhause schenken.“ Mit diesem Ziel lädt der Tierschutzverein Nordfriesland für Sonntag (26.) zum Tag der offenen Tür ins Tierheim Ahrenshöft ein. Zwischen 11 und 16 Uhr wird ein Blick hinter die Kulissen gewährt. Mitarbeiter, Vorstand und Freiwillige stehen für Auskünfte zur Verfügung. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, es gibt ein Programm für Kinder, einen Flohmarkt zugunsten des Tierheims und seiner Bewohner sowie Infostände der Reptilienhilfe und der Wildtierhilfe NF. Die Hunde- und Hundehalterschule Landwölfe wird Einblick in ihre Arbeit geben.