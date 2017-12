Dörfer im Fokus : Ockholm: Idylle, Zusammenhalt und Tourismus

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Ockholm | „Der Zusammenhalt unter den Bewohnern in Ockholm ist sehr stark“, sagt Claudia Weinbrandt (60). „Wir achten hier aufeinander.“ Sie ist seit 23 Jahren Bürgermeisterin der Gemeinde, in der rund 350 Menschen leben. Bei der Durchfahrt über die Bäderstraße scheint das Dorf keine zwei Kilometer lang, dabei ist es sehr weitläufig, gut 18 Quadratkilometer groß, mit 17 Einwohnern pro Quadratkilometer. Einige der Häuser stehen in kleinen Gruppen auf den 14 ehemaligen Warften, verbunden durch schmale Wege.

In unserer Dorfserie werfen wir einen genauen Blick in drei Ortschaften, in denen unsere Leserinnen und Leser wohnen. Im Norden Ockholm, im Süden Westerhever und in der Mitte Viöl. Wie gestaltet sich das Dorfleben, war früher alles besser und was machen die Bewohner in ihrer Freizeit?

Die Warften sind drei bis vier Meter hoch. Sie dienten über Jahrhunderte als lebensrettende Fluchtburgen zum Schutz vor dem Blanken Hans. Wahrscheinlich wurden sie nach der großen Manndränke von 1362 angelegt, bei der Ockholm – damals noch Teil der Beltringharde – überschwemmt wurde.

„Als ich vor vier Jahrzehnten hier hergezogen bin, gab es noch deutlich mehr Landwirtschaft in Ockholm“, schildert Weinbrandt. Damals seien es 20 bis 30 kleine Betriebe gewesen, heute sind es noch sieben bis acht große. „Mittlerweile ist der Tourismus wirtschaftlich das deutlich größere Feld.“ Viele der kleinen Bauernhöfe seien zu Ferienwohnungen geworden. Die Einwohnerzahl verdreifache sich im Sommer. „Dabei sind die Feriendomizile längst nicht alle hochmodern ausgebaut, aber die Stammgäste kommen immer gern wieder“, so Weinbrandt. Zum Teil seien bereits die Großeltern in den Urlaub nach Ockholm gefahren und jetzt kämen die Kinder.

Wie schön der Urlaub in der Gemeinde sein kann, weiß die Bürgermeisterin aus eigener Erfahrung. Sie kam vor 40 Jahren als Touristin mit ihren Eltern in das Dorf. „Hier habe ich meinen Mann kennengelernt und mich verliebt.“ Sie hat ihre Ausbildung daheim beendet und ist zu ihm nach Ockholm gezogen.

Leben und aufwachsen an der Küste

Wer heute in Ockholm heimisch werden möchte, kann im neusten Siedlungsgebiet bauen. Dort ist noch Platz für fünf Häuser. Es sollte eigentlich in diesem Jahr erschlossen werden. „Aber das Wetter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, erklärt Weinbrandt. Jetzt ist es für 2018 geplant. Voraussetzung: Die Bauherren müssen ihren Erstwohnsitz in Ockholm melden. „Wir wollen Familien ins Dorf holen, die auch hier bleiben und leben wollen. Und mit den Familien kommen vielleicht auch wieder mehr Kinder ins Dorf.“

Aktuell leben in Ockholm ein halbes Dutzend Kleinkinder. Der demografische Wandel zieht auch dort nicht vorbei. „Hier wohnen viele Senioren. “ Seit zwei bis drei Jahren zeige sich dabei der Trend, dass die Jungen zwar immer noch wegziehen, häufiger aber auch zurückkehren.

Nachbarschaftshilfe und Einsatz für die Gemeinde

Hervorzuheben sei dabei, dass die Bürger, die in der Gemeinde leben, sich voll mit einbringen – manchmal mehr als die Bürgermeisterin erwartet: „Als ich die Kleidungsanträge der Freiwilligen Feuerwehr für fünf weitere Ausstattungen gesehen habe, war ich erst verwundert, was haben die denn vor?“ Des Rätsels Lösung: Fünf weitere Ockholmer wollten Brandschützer werden. Der Jüngste ist 18 Jahre, der älteste Neuling ist Anfang 50. „Er wohnt erst seit wenigen Jahren in Ockholm. Er sagte, er wolle der Gemeinde etwas zurückgeben.“

Dieser selbstverständliche Einsatz habe sich auch gezeigt, als vor vier Jahren der Steinboden vor der Alten Schule ausgetauscht werden sollte. „Die alten Steine konnten wir noch weiterverkaufen, also habe ich die Jugend und die Feuerwehr um Hilfe gebeten, sie aus dem Boden zu holen.“ Am nächsten Wochenende seien alle da gewesen und hätten kräftig mit angepackt.

Auch im Alltag unterstützen sich die Dorfbewohner. „Viele helfen sich hier untereinander und nehmen die ältere Nachbarin mit zum Einkaufen nach Bredstedt oder bringen sie zum Arzt“, schildert Weinbrandt. Die Busverbindungen sind rar, nur der Schulbus fährt zweimal am Tag. „Ein eingerichtetes Ruf-Taxi ist aufgrund mangelnder Nachfrage gescheitert. Die Ockholmer haben ihre eigenen Wege gefunden.“

Das Dorf und seine Geschichten:

Das Dorfzentrum Das Dorfzentrum bildeten die Kirchwarft und die Bockmühle mit Gastwirtschaft und Kaufmannsladen. Die Mühle wurde 1934 stillgelegt und 1946 abgebrochen, zuvor symbolisierte die Stellung der Windblätter Freude und Leid in Ockholm. Wenn die Blätter in der „Freudenschere“ standen, wurde geheiratet. Senkrechte- oder waagerechte Flügel kündigten dagegen einen Trauerfall an. Nicht nur die Mühle musste weichen, der Krug brannte 1906 ab und wurde als „Gasthof zur Mühle“ wiedereröffnet. Der Kaufmann verschwand Mitte der 70er. Erst einige Jahre später wurde ein neuer auf der Kirchwarft eröffnet.

Die Kirchwarft Der Mittelpunkt des alten Ockholms war die Kirchwarft. Auf ihr steht die 1647 erbaute Saalkirche. Es ist die dritte Kirche der Gemeinde. Die zweite wurde 1555 erbaut, nachdem der Koog 1550 wieder eingedeicht worden war. Sie war wahrscheinlich ganz aus Holz, so Historiker. In der schweren Flut 1634 trieb sie ab.

Die Tadenswarft Von Bredstedt kommend ist die erste Warft in Ockholm auf der linken Seite die Tadenswarft. Dort standen im 18. Jahrhundert einmal neun Wohnhäuser. Doch davon ist heute nichts mehr zu sehen. Heute befindet sich auf der Warft ein landwirtschaftlicher Betrieb mit neueren Wohnhäusern.

Die Peterswarft Ein Stück weiter an der Bäderstraße, links von Bredstedt kommend, ist die Peterswarft. Der große Hof, ist auch aus weiter Entfernung zu sehen. 1977/78 wurde dort die Schimmelreiternovelle Theodor Storms zum zweiten Mal verfilmt. Früher standen auf der Warft mehrere Wohnhäuser. Der Brandkatasterregister des Jahres 1742 verzeichnete neun Häuser.

Große und Kleine Gaarde Die beiden Warften liegen am Beginn der Abzweigung der Hauptstraße, die in Richtung Bongsiel und Munksbrück führt. Die aus dem Dänischen stammende Bezeichnung deutet an, dass dort mal eine größere Hofstelle oder ein Herrensitz war. Auch die Schmiede Ockholms war früher auf der Großen Gaarde sowie das Spritzenhaus.

Bongsiel und die Gastwirtschaft Bongsiel war vor 1957 noch als das Tor zur Halligwelt bekannt. Bevor der Hauke-Haien-Koog entstand, ankerten dort noch kleinere und größere Schiffe. Vom Hafen übriggeblieben ist der Schleusenwärterkrug, heute Thamsens Gastwirtschaft. Ein Teil des Restaurants fiel jedoch 2016 einem Brand zum Opfer und ist seitdem geschlossen. Über 150 Original-Bilder, die überall in der Gaststätte zu finden sind, erzählen die Geschichten von früher, von vergangenen Zeiten und den unterschiedlichsten Persönlichkeiten, die Bongsiel besuchten. Wie zum Beispiel Emil Nolde, der seine Fischplatte immer mit Bildern bezahlt haben soll.