Oberliga-Antrag ist abgelehnt

25. Mai 2020, 15:04 Uhr

Viöl | Keine Ausnahmegenehmigung für die HSG Jörl-Viöl: Die Handballverbände von Schleswig-Holstein (HVSH) und Hamburg lehnten den Antrag der „Firebirds“ auf einen Oberliga-Startplatz ab. Die HSG, die sich wegen interner Probleme aus der 3. Liga zurückgezogen hatte, wird in die SH-Liga eingruppiert.

Grundlage der einstimmigen Entscheidung eines Gremiums, das sich aus je drei Vertretern beider Handballverbände zusammensetzt, waren die Durchführungsbestimmungen für den gemeinsamen Oberliga-Spielbetrieb. Dort heißt es: „Mannschaften, die auf die Teilnahme in den Bundesligen oder der 3. Liga verzichten, obwohl sie sich sportlich qualifiziert haben, erhalten kein Spielrecht in der Oberliga. Sie sind in eine Spielklasse ihres Landesverbandes einzugliedern.“ Die SH-Liga ist die oberste Spielklasse des HVSH unterhalb der Oberliga, wo der Bredstedter TSV somit das einzige nordfriesische Team bleibt. Die „Firebirds“ hatten den Antrag auf Anraten des HVSH gestellt, der den Standort Viöl gerne in der Oberliga gesehen hätte. In den kommenden Tagen will die HSG nähere Informationen zu Team und Umfeld der „Firebirds“ veröffentlichen. Zahlreiche Leistungsträgerinnen verlassen den Verein. Ein Neuzugang steht aber auch fest: Janine Hansen, die Haupttorschützin des zurückgezogenen SH-Ligisten SG Oeversee/Jarplund-Weding. Dessen Trainer Steffen Busch zieht es zu den Männern des TSV Rot-Weiß Niebüll.