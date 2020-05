Obdachlosenbericht: „Prekäres Wohnen“ nimmt zu

Aber ein Hoffnungsschimmer bei der Vorstellung: In Husum zeichnet sich sachte mehr sozialer Wohnungsbau ab

26. Mai 2020, 17:45 Uhr

Husum | Es ist eine der erschreckendsten Bilanzen, die Husums Politikern jedes Jahr vorgelegt wird: Detailliert dokumentiert Jürgen Laage vom Sozialzentrum der Stadt den Anstieg der Obdachlosigkeit und die Gefahren, wohnungslos zu werden. In der Debatte über den Bericht waren erstmals aber auch konkrete Hoffnungsschimmer zu erkennen.

Ein paar der Fakten, die die Politiker sichtlich betroffen machten: 2019 waren 845 Menschen vom Verlust ihrer Wohnung bedroht (2018: 728 Menschen). Zugenommen habe erneut verdeckte Wohnungslosigkeit oder „prekäres Wohnen“, wie das provisorische Unterkommen bei Freunden und Bekannten bezeichnet wird. „In erheblichem Maße“ sei zudem die Zahl der von Wohnungslosigkeit bedrohten Frauen angestiegen. Etwas gestiegen sei auch die Zahl der Haushalte Alleinerziehender. Erfolglos suchten aber auch junge Menschen unter 25 Jahren sowie Familien mit mehreren Kindern eine Wohnung.

19 Erwachsene und 14 Kinder mussten Zwangsräumungen erleben (2018: 23 Erwachsene/zwölf Kinder). 37 Menschen (2018: 28) wurden in Obdachlosenunterkünften untergebracht, von denen einige deutlich überbelegt seien. Laage kommentierte dies mit den Worten: „Das sind Wohngemeinschaften, die sie sich nicht ausgesucht haben.“ Aus denen konnten 2018 15 Betroffene wieder herausgeholt werden, 2019 nur sechs.

Doch noch wesentlich mehr Menschen müssten Angst um das Dach überm Kopf haben, stellten Jürgen Laage und Co-Autorin Ines Ipsen in ihrem Bericht weiter fest. Gründe seien keineswegs nur Mietschulden, sondern Umzug zum neuen Arbeitsplatz, Trennungen, Behinderung, Tod des Partners sowie steigende Mieten und Eigenbedarf.

Hilfreich sei es, so Laage, wenn der Soziale Dienst frühzeitig von Vermietern, Mietern oder Verwaltungen über Probleme in Kenntnis gesetzt werde. Diese Hilfe werde von Wohnungsgesellschaften wegen der Verbindlichkeit der Datenschutzverordnung aber immer seltener oder gar nicht genutzt. Das sei nur auflösbar, wenn bereits in Mietverträgen stünde, dass bei Problemen die Sozialleistungsträger oder Ordnungsämter informiert werden könnten.

Wie schon seit Jahren hänge alles daran, dass es in Husum zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt, wie die Wohnraumanalyse des Kreises Ende 2019 nachdrücklich belegt. Danach würden bis zum Jahr 2035 in Husum 1205 neue Wohneinheiten nötig sein. Die Stadt ist damit Spitzenreiter im Kreis, gefolgt von Niebüll (805). Kritisch sieht Laage die steigenden Mietpreise. Fraglich sei, ob diese durch die bereits durch den Kreis vollzogene Erhöhung der Miethöchstgrenzen aufgefangen werden.

Während früher in der Debatte über die Zahlen oft nur Betroffenheit geäußert wurde, zeigte sich dieses Jahr im Ausschuss etwas Licht am Ende des Tunnels. So bietet die gemeinnützige Gesellschaft Wohneck an, Mietverhältnisse stellvertretend zu begründen, um Vermietern mehr Sicherheit zu bieten. In deren Netzwerk gelinge zudem die Vermittlung von freiem Wohnraum besser als zuvor. Birgitt Encke (CDU) dankte Jürgen Laage dafür, dass er inzwischen auch den Vermieterverein Haus & Grund über Möglichkeiten wie diese ausführlich informiert habe. Und sie hinterfragte, ob die Arbeit der Ausschüsse Umwelt- und Planung sowie Jugend und Soziales hinreichend synchronisiert sei. Hier wie dort werde über Anteile des sozial geförderten Wohnungsbaus diskutiert. „Ich denke, das müssen wir mal zusammenfügen.“ Da konnte Bürgermeister Uwe Schmitz gleich punkten. Er wies auf aktuelle Entwicklungen im Baubereich hin.