Landfrauen : Nur wenig Kritik bei der Nachlese

vergrößern 1 von 1 Foto: bdk 1 von 1

Lebhaft in Erinnerungen schwelgte Dörte Rickerts, als sie bei einer Versammlung von Mitgliedern der Landfrauen-Vereine Eiderstedt und Everschop den Ablauf des Spezialitätenmarktes am letzten Sonntag im Juli auf dem Gardinger Marktplatz Revue passieren ließ. Die Marktmeisterin dankte den Frauen und ihren Angehörigen, die an zehn Ständen für ein vielseitiges Angebot mit Kulinarischem aus der Region gesorgt hatten.

Einziger Wermutstropfen in ihrer Nachlese war die Feststellung, dass einige Besucher bereits satt waren, als die Landfrauen ihre Stände zur Mittagszeit bestückten. So soll ein Partyservice bereits vormittags Spanferkel-Braten verkauft haben. Über Möglichkeiten der Abhilfe wollten die beiden Vereine zunächst intern und später auch mit den Verantwortlichen der Stadt beraten. Ergebnisse sollen in einer weiteren Sitzung bekannt gegeben werden. Dörte Rickerts würdigte den Einsatz von Mitarbeitern des Gardinger Bauhofs beim Aufbau der Stände und die Hilfe von Peter Bartsch bei der Elektroinstallation und die von ihrer „rechten Hand“, Ute Jungnickel. Sie dankte der Witzworter Meierei für kostenlos zur Verfügung gestellten Molkereierzeugnisse und ganz besonders auch den zahlreichen Eiderstedter Handel- und Gewerbetreibenden, die Sachpreise für die Tombola gestiftet hatten. „Das war der große Bringer“, sagte sie.

Einen großen Scheck über 2000 Euro erhielt Dr. Andrea Günther- Scholz. Sie ist die Vorsitzende des Fördervereins Mobile Diabetesschulung Schleswig-Holstein. Zusammen mit anderen Ärzten informiert sie in Schulen und in Kindertagesstätten betroffene Kinder und deren Eltern über den Umgang mit der Stoffwechselerkrankung. Ein Schwerpunkt an der Westküste ist dabei das Nordsee-Internat in St. Peter-Ording als Leuchtturmprojekt. Das Geld soll für gemeinsame Unternehmungen mit den Betroffenen und für Informationsmaterial verwendet werden. Außerdem erhielten sechs Eiderstedter Jugendwehren Zuwendungen von jeweils 400 Euro. Die Jugendfeuerwehr-Warte der einzelnen Gemeinden stellten ihre Nachwuchsabteilungen den 36 Anwesenden kurz vor. Das Geld soll in Kleidungsstücke, Feldbetten, Ausflüge und Zeltlager investiert werden.