St. PEter-Ording : „Nur Mitläufer oder auch Mitgestalter?

In der Einwohnerversammlung wünschten sich St. Peteraner mehr Informationen und Mitspracherecht.

Avatar_shz von Udo Rahn

13. Oktober 2019, 15:57 Uhr

St. Peter-Ording | Bürgervorsteher Boy Jöns konnte auch im zweiten Teil der vor einer Woche unterbrochenen und nun fortgesetzten Einwohnerversammlung erneut fast alle 100 Bürger im Dünen-Hus begrüßen.

Die Beantwortung der Fragen und Anliegen der Einwohner, aus Zeitgründen seinerzeit vertagt, standen an. Einwohner Klaus Peters wünschte sich mehr Bürgerinformationen und bat um Auskunft, wie das künftig besser werden könne.

Hans Jörg Rickert formulierte seine Grundsatz-Frage wie folgt: „Tourismus first!? – und wir?!“ St. Peter-Ording sei ein liebenswerter Ort mit einzigartiger Naturkulisse. Investoren zöge das magisch an. „Sie wissen, was sie wollen, doch ob es immer schlau sei, ihre Wünsche umzusetzen, bleibt fraglich. Sind wir Bürger nur Mitläufer oder auch Mitgestalter? Wie wollen Verwaltung und Gemeindevertretung die Bürger zukünftig mehr einbeziehen?“, so Rickert weiter. Es seien Infrastrukturmaßnahmen vorgesehen. „Doch sind sie in dieser Form berechtigt? Wie arbeiten wir in Zukunft so miteinander, dass die Kräfte gebündelt, Synergien frei werden und nicht der eine gegen den anderen arbeitet?“, wollte Rickert wissen. Wichtig sei es, „den Bürger von Anbeginn an mitzunehmen und nicht erst, wenn ein Prozess schon halb fertig ist“.

Bürgermeister Rainer Balsmeier ging auf beide Anliegen übergreifend ein. Bürgerbeteiligung sei nicht nur im Gesetz verankert, sondern werde sehr ernst genommen. 2019 gebe es insgesamt 45 Ausschuss- und Gemeinderats-Sitzungen, die alle einen öffentlichen Teil mit Einwohnerfragestunde beinhalteten. „Wir haben darüber hinaus Spezialthemen mit ebenfalls Bürgerbeteiligung abgearbeitet, wie beispielhaft Breitbandausbau“, so Balsmeier. Auch das Tourismusentwicklungskonzept mit Maßnahmenkatalog, dass ausreichend für jedermann zugänglich gemacht und in einer Einwohnerversammlung vorgestellt wurde, sei zu nennen. Wünsche hätten eingearbeitet werden können. Doch davon sei nur bedingt Gebrauch gemacht worden.

Genauso sei es mit dem Strandentwicklungs- sowie Einzelhandelskonzept gelaufen. Das Verkehrsentwicklungskonzept sei in Auftrag gegeben und werde öffentlich und in Workshops mit Bürgerbeteiligung ab Januar 2020 behandelt. Ein Ortsentwicklungskonzept stehe mit öffentlicher Beteiligung an. Die Ausschreibung wird vorbereitet. Die Ortskernentwicklung historisches Dorf sei in die Städtebauförderung aufgenommen worden. Auch hier habe es zum Thema Daseinsvorsorge öffentliche Veranstaltungen mit Einbindung der Einwohner gegeben. Das Konzept sei inzwischen beschlossen.

Angeschoben werden solle ebenso mit bereits erfolgter Bürgerbeteiligung die Neugestaltung des Sportplatzes zwischen Kita und Gemeinschaftsschule. „Ich erzähle das, weil die herrschende Grundstimmung, dass man nicht beteiligt wird, falsch ist“, so Balsmeier. Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungen, jeweils zweimal bei B- und F-Plänen, laufe alles korrekt.