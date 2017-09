Nordfrieslands SPD-Kreisparteitag gespalten : Nur 54 Prozent für Matthias Ilgen

vergrößern 1 von 1 Foto: hjm 1 von 1

erstellt am 18.Sep.2017 | 10:00 Uhr

Eine Woche vor der Bundestagswahl wollte die nordfriesische SPD auf einem Kreisparteitag mit der Wiederwahl ihres Kreisvorsitzenden Matthias Ilgen und der Besetzung seiner Vertreter Geschlossenheit demonstrieren. Doch was sich hinter den Mauern der Tönninger Stadthalle abspielte, war genau das Gegenteil von Einigkeit.

Gleich zu Beginn der mehrstündigen Sitzung ging der Sylter Fraktionsvorsitzende Gerd Nielsen mit Matthias Ilgen, dem Kreisvorsitzenden und SPD-Direktkandidaten zur Bundestagswahl scharf ins Gericht. Er habe nicht nur die Jungsozialisten vergrault, sondern auch Chancen im Wahlkampf ungenutzt gelassen. „Ich habe den Eindruck, dass er den nordfriesischen Kreisverband auseinanderreißt, statt ihn zusammenzuführen.“

Er beantragte, die Wahl des Kreisvorsitzenden zu verschieben. „Uns ist klar, dass mit dieser Wahl eine Personaldiskussion ins Rollen kommen wird, die wir lieber nach der Bundestagswahl führen wollen“, betonte er. Auf Nachfrage unserer Zeitung am Rande des Parteitages stellte der Sylter klar: „Wir würden einen Wechsel des Kreisvorsitzenden befürworten.“

Der Antrag, die Vorstandswahl nach der Bundestagswahl abzuhalten, wurde aber mit einer Zweidrittel-Mehrheit verworfen. Und prompt flammte die Personaldiskussion erneut auf und sollte den Verlauf des ganzen Parteitages prägen.

Carsten F. Sörensen, stellvertretender Kreisvorsitzender, appellierte an die Genossen, sich dem zerstörerischen Geist nicht zu unterwerfen. „Wer Kritik äußert, muss auch bereit sein, konstruktiv mitzuarbeiten“, stellte Sörensen in einer emotionalen Rede seine Position klar. Der erst kürzlich auf Pellworm gewählte Ortsvorsitzende, Norbert Nieszery, war sichtlich geschockt: „Ich bin entsetzt und fassungslos über das, was hier abgeht.“ Eine Woche vor der Bundestagswahl eine Personaldiskussion in Gang zu bringen, „ist aberwitzig und unverantwortlich.“ Dabei seien alle zusammengekommen, um Geschlossenheit und Einigkeit zu zeigen, stattdessen „sind wir auf dem besten Weg, uns innerlich zu zerreißen.“

Juso-Mitglied Truls Reichardt vom Ortsverband Mildstedt zeigte jedoch Verständnis für die Vorwürfe der Insulaner. „Gleich nach der Landtagswahl den Rücktritt von Ralf Stegner zu fordern, war nicht solidarisch und hat der Partei geschadet“, stellte er klar. „Und jetzt anderen gegenüber unsolidarisches Verhalten vorzuwerfen, weil sie ebenfalls den Rücktritt fordern, das passt nicht zusammen.“

Angesichts der teils heftigen Kritik lag die Frage in der Luft, ob es einen Gegenkandidaten geben werde. Selbst aus Sylt, der Hochburg der Kritiker, kamen keine Gegenvorschläge. In der Wahl sollte es dann dicke kommen für den amtierenden Kreisvorsitzenden: Von 79 stimmberechtigten Delegierten erhielt er gerade mal von 43 ein Ja – das entspricht 54 Prozent.

„Ein derart schlechtes Ergebnis habe ich noch nie gehabt“, gab der 34-jährige Politiker unumwunden zu. Als Antwort auf die schweren Vorwürfe und das Desaster im Wahlgang zeigte er sich gegenüber den Sylter Genossen bereit zu Gesprächen, um Meinungsverschiedenheiten zu klären. Andererseits erklärte er gleichzeitig gegenüber unserer Zeitung: „Dieses Wahlergebnis ist verfälscht, da aus den Ortsverbänden Husum, Mildstedt und Friedrichstadt sehr wenige Vertreter zum Kreisparteitag gekommen sind.“

Friedlicher ging es dagegen bei der Wahl der drei Stellvertreter zu. Hier wurden Carsten F. Sörensen aus Husum, Stefan Runge aus Tönning und Heinke Arff aus Breklum als gleichberechtigte Stellvertreter gewählt. Inge Zimmermann wurde in ihrer Eigenschaft als Schatzmeisterin und Dieter Paulsen als Schriftführer wiedergewählt.