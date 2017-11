Sanierung der Husumer Bürgerschule : Nun auch noch klitschnasse Wände

vergrößern 1 von 1 Foto: müllerchen 1 von 1

erstellt am 28.Nov.2017

Von außen ist es unübersehbar. Gut drei Jahre nach den umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Bürgerschule stehen doch erneute Bauarbeiten ins Haus. „Das war in diesem Umfang allerdings nicht vorhersehbar“, erläuterte Kerstin Päsch vom Gebäudemanagement der Stadt auf Anfrage der Husumer Nachrichten. „Eigentlich hatten wir nur die Toilettenanlagen, die sich im Keller des Gebäudes befinden, neu herrichten wollen.“ Doch was dabei zum Vorschein kam, verhieß nichts Gutes. „Als die Handwerker die alten Fliesen abschlugen, spritzte ihnen das Wasser aus den Wänden förmlich entgegen“, berichtet Päsch.

Vor diesem Hintergrund habe man an verschiedenen Stellen erst einmal den Wassergehalt der 60 Zentimeter dicken Kellerwände gemessen – mit erschütterndem Ergebnis, wie die Verwaltungsfrau ausführt. Tatsächlich betrug der Wassergehalt des Mauerwerkes bis zu 125 Prozent. Ein Wert, der selbst Fachleute wie Päsch stutzig macht. „Mit so etwas hatte ich wirklich nicht gerechnet“, dachte sie und holte für alle Fälle externen Rat ein. „Steine, die unter Druck stehen – wie bei einem massiven Bauwerk wie der Bürgerschule – können tatsächlich mehr als 100 Prozent Wasser aufnehmen“, bekam sie von Experten zu hören. Diese Tatsache stellt das Gebäudemanagement jetzt vor eine Herkulesaufgabe. „Wir werden in mehreren Bauabschnitten die gesamten Kellerwände entwässern und sanieren müssen“, erläutert Päsch. Über die damit verbundenen Kosten kann sie derzeit noch keine Angaben machen.

Bisher wurde an der Nordseite ein Großteil der Kellerwand freigelegt. Und hier zeigt sich dann auch das ganze unselige Ausmaß der Entdeckung, denn auch die Außenwände sind völlig durchnässt. „Wir beginnen an der Ostseite, weil hier auch die Toilettenanlagen untergebracht sind.“ Päsch holt Zeichnungen aus dem Schrank und breitet eine alte Architektur-Zeichnung auf dem Tisch aus. „Aus diesen Zeichnungen geht hervor, dass die Toiletten von Anfang an an dieser Stelle im Keller vorgesehen waren“, sagt sie. Bei der Freilegung der Außenmauern und beim Entfernen der Fliesen stießen die Bauarbeiter jedoch auf eine Überraschung, „Nachdem die Innenwände freigelegt waren, kam eine zugemauerte Tür zum Vorschein.“ Aber nicht nur das: Darüber hinaus wurde eine zugeschüttete Treppe gefunden. Ein genauerer Blick auf die alte Zeichnung gibt Antwort auf dieses Rätsel. „Die Tür war früher ein Notausgang, der durch die Toilettenräume führte.“

Vorgesehen war übrigens nur eine Sanierung der Jungen-Toilette. Die der Mädchen war noch in Ordnung. Doch jetzt, da bekannt wurde, dass die Kellerwände mit Wasser getränkt sind, muss die Sanierung der Toiletten möglicherweise erweitert werden. Fest steht im Augenblick nur, dass die Toiletten für die Lehrkräfte in einem Raum direkt neben den Jungen-Klos vorgesehen sind. Alles andere muss sich – im ursprünglichen Wortsinn – erst noch herausstellen.