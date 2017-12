Schlüttsiel : Notparkplatz während Deicharbeiten gesperrt

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

von Stephan Bülck

erstellt am 08.Dez.2017

Neben den Themen wie Verkauf des Fährhauses, die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 und den Wirtschaftsplan 2018 (wir berichteten) gab es in der Sitzung des Zweckverbandes Schlüttsiel unter Anträge und Verschiedenes folgende Bekanntmachungen:

❍ Der Notparkplatz in Schlüttsiel (links neben der Auffahrt über den Deich zum Hafen) wird im kommenden Jahr kurzfristig geräumt. Grund ist die Deichbaumaßnahme des LKN, welcher den Platz unter anderem für Maschinen benötigt. Die Park-Automaten bleiben stehen, da eine eingeschränkte Zwischennutzung als Parkplatz, möglich sein soll.

❍ „Tor in die Halligwelt“ – diesen Markennamen hatte sich die Gemeinde Ockholm für 1.250 Euro zehn Jahren lang für Werbezwecke sichern lassen. Jetzt habe sie kein Interesse mehr an einer Verlängerung, hieß es während der Sitzung. Im Februar läuft der Vertrag aus. Die Versammlung regte an, den Markennamen der Hafengesellschaft anzubieten.

❍ Ein Bordelumer Restaurant hat beantragt, am Schlüttsieler Hafen eine Krabbenbude aufstellen zu dürfen. Das Genehmigungsverfahren laufe, hieß es in der Sitzung. Ursprünglich hatte man beschlossen, dass im Hafen keine Verkaufsstände aufgestellt werden dürften, um so eine Konkurrenzsituation zum Fährhaus zu vermeiden. Nun sieht ein Teil der Gremiumsmitglieder in den Plänen eher eine Angebotsergänzung.