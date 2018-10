Bredtedt : Nothalt vor Bredstedt

In der Regionalbahn R6 Westerland-Hamburg-Altona war der Lokführer ohnmächtig geworden.

von Stephan Bülck

02. Oktober 2018, 12:00 Uhr

Zu einem Zwischenfall kam es am Dienstagvormittag auf der Strecke Westerland-Hamburg-Altona. Gegen 9.25 Uhr stoppte die Regionalbahn R6 plötzlich und abrupt auf ihrer Fahrt von Langenhorn nach Bredstedt in Höhe Bordelum/Stollberg ab. Nach wenigen Minuten hörten Mitreisende einen lauten Schlag aus dem verschlossenen Zugführerstand. Eine herbeieilende Zugbegleiterin fand nach Öffnen der Tür den Lokführer neben dem Sitz auf dem Boden liegend. Ein Mitreisender sowie ein im Zug befindlicher Kinderarzt leisteten Erste Hilfe. Sanitäter des Rettungsdienstes sowie die Feuerwehr Bordelum waren kurze Zeit später vor Ort, konnten den am Auge Verletzten aber aufgrund der geographischen Gegebenheiten nicht abtransportieren. Die Strecke ist in diesem Abschnitt beidseits von hohen Böschungen umgeben und daher für Fahrzeuge nicht zugänglich. Zudem ließ sich der bei Bewusstsein befindliche Lokführer nicht aufrichten. Die Regionalbahn wurde schließlich von einem zweiten Lokführer gegen 10.20 Uhr bis in den Bahnhof Bredstedt gefahren. Hier gelang es dann, den Verletzten mit einer Trage abzutransportieren. Es kam zu Zugverspätungen.