Ausbau der B5 in Nordfriesland : Notfalls Klagen akzeptieren

Nordfrieslands Landrat Dieter Harrsen fordert vom Land Schleswig-Holstein eine rasche Planfeststellung für den Ausbau der Bundesstraße 5. Mögliche Klagen dürften kein Hindernis sein.

„Wir müssen endlich vorankommen“, bekräftigt Nordfrieslands Landrat Dieter Harrsen mit Blick auf die andauernde Hängepartei um den B-5-Ausbau im Zuge der Ortsumgehungen zwischen Hattstedt und Bredstedt. Das Land forderte er im Gespräch mit unserer Zeitung auf, die Planungen zügig abzuschließen und ins Planfeststellungsverfahren zu gehen. Notfalls müsse man dabei auch Klagen bis hin zu Enteignungsverfahren in Kauf nehmen, sagte Harrsen angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung des mit Kosten in Höhe von 54 Millionen Euro kalkulierten Gesamtvorhabens für Nordfriesland.

Seine Einschätzung: „Wir haben mit der Jelstrom-Initiative schon viel zu lange verhandelt.“ Diese Arbeitsgemeinschaft wendet sich seit Jahren gegen die Trassen-Planung des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein. Deshalb gibt es Überlegungen, mit dem Ausbau der B 5 im nördlichen – statt wie ursprünglich geplant im südlichen – Streckenabschnitt zu beginnen. Aber auch im nördlichen Bereich hat ein Grundstückseigentümer, der laut Harrsen von demselben Anwalt wie die AG Jelstrom vertreten wird, der Planung bisher nicht zugestimmt.

Deshalb hatte Verkehrsminister Bernd Buchholz Mitte März im Vorfeld seines Besuchs beim Verein Infrastruktur Westküste in Husum erklärt, der Straßenbau-Landesbetrieb setze alles daran, mit dem privaten Kläger noch eine Einigung hinzubekommen, und hatte den Landrat als Vermittler in dieser Grundstücksangelegenheit ins Spiel gebracht. Diesen Ball spielt Harrsen jetzt jedoch zurück: „Mit dem Grundstückseigentümer im Nordbereich ist seit einem Jahr nicht verhandelt, aber mir der Schwarze Peter untergeschoben worden.“ Da sich der Landesbetrieb nicht schon viel eher bei dem Landbesitzer gemeldet habe, sieht der Landrat nun auch keine Möglichkeit mehr, „schnell zu einem Ergebnis zu kommen“.

Angesichts der Gefahr, dass die Westküste ins Abseits gestellt wird und stattdessen Maßnahmen an der Ostküste in Angriff genommen werden, fordert Harrsen Land und Straßenbau-Landesbetrieb in punkto B-5-Ausbau auf, „ihre Arbeit zu machen und in die Planfeststellung zu gehen“.