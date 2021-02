Corona in Nordfriesland : Notfallpatienten und Geburten: Kliniken Husum und Niebüll starten in Teilbetrieb

Die Covid-19-Station in Husum behandelt aktuell 16 Patienten, zwei weitere liegen auf der Intensivstation in Husum.

Husum | Der Betrieb im Klinikum Nordfriesland läuft seit Sonntag in Teilen wieder: Zunächst startete die Klinik Niebüll am Sonntag mit der Notfallversorgung. Die Klinik Husum folgte am Montag um 6 Uhr morgens. Seitdem bringen Rettungskräfte Notfallpatienten zur ...

