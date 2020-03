Volker Carstensen sucht Zeugen : Norstedt: Müllfrevler werfen kiloweise Lebensmittel in die Natur

Der Bürgermeister findet östlich der Gemeinde fünf große Säcke mit Lebensmitteln. Kurios: Ein Großteil davon ist in einwandfreiem Zustand.

03. März 2020, 10:03 Uhr

Norstedt | Volker Carstensen ist fassungslos: Während vielerorts aus Angst vor dem Corona-Virus Hamsterkäufe getätigt und ganze Supermarktregale leergekauft werden, hat irgendjemand in einer Windmühleneinfahrt Richtung Brook fünf Säcke mit Lebensmittel einfach so in die Natur gekippt. Und die Kochutensilien gleich dazu.

„Das sieht fast so aus, als sei eine Speisekammer ausgeräumt und komplett hier entsorgt worden“, sagt der Norstedter Bürgermeister, der von aufmerksamen Bürgern über „die Sauerei“ informiert wurde. Genau wie sie ist er stinksauer, zumal es nicht das erste Mal ist, dass dort illegal Unrat entsorgt wurde. Allerdings waren es noch nie Lebensmittel.

„Das ist jetzt echt die Krönung“, sagt er. Und: „Das Traurige ist, dass ein Großteil der Sachen völlig in Ordnung und keineswegs abgelaufen war“, sagt Volker Carstensen, der kein Verständnis dafür hat, dass man Fleisch, Wurst, Milchprodukte, Marmelade, Chips, Ketchup, Backzutaten und Schokolade einfach so wegwirft und damit der Umwelt Schaden zufügt. „Es gibt schlichtweg keine Entschuldigung dafür“, sagt er und wird den Fund zur Anzeige bringen.

„Wir werden die Gegend künftig sehr aufmerksam im Auge behalten“, kündigt er zudem an und weiß dabei die Bürger seiner Gemeinde hinter sich. Zeugenhinweise werden vom Gemeinde-Chef unter Telefon 04843/27254 oder vom Ordnungsamt (Heiko Sönksen) unter der Nummer 04843/209016 entgegengenommen.