Aus der Gemeindevertretung : Nordstrand: Baubeginn für die Strandbar Fuhlehörn weiterhin ungewiss

Auf Nordstrand wird an allen Ecken gebaut und gebaggert — dafür nimmt die Gemeinde viel Geld in die Hand.

10. Februar 2020, 11:51 Uhr

Nordstrand | Auf Nordstrand stehen für das laufende Jahr zahlreiche Bauvorhaben in den Startlöchern. Nachdem alle Kommentare der Träger öffentlicher Belange zum Bauvorhaben „Strandbar Fuhlehörn“ in den Plan eingearbeitet wurden, fasste die Gemeindevertretung den abschließenden Beschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes (F-Plan) sowie des Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan.

Wir wollen diese Maßnahme endlich umsetzen. Aber wir können dem Verfahrensweg leider nicht vorgreifen. Ruth Hartwig-Kruse, Bürgermeisterin

Bürgermeisterin Ruth Hartwig-Kruse will sich nun dringlich darum bemühen, dass die Einreichung Baugenehmigung vor der Genehmigung des F-Plans erfolgen kann. „Wir wollen diese Maßnahme endlich umsetzen. Aber wir können dem Verfahrensweg leider nicht vorgreifen“, erklärte sie.

Weiterhin für das Frühjahr geplant ist der Beginn des Breitband-Ausbaus. „Die Ausschreibung ist abgeschlossen. Voraussichtlich werden die Kosten unter den geschätzten zehn Millionen Euro bleiben. Allerdings werden wir nicht in ein, zwei Jahren fertig sein, da an den Deichen von 15. Oktober bis zum 1. April nicht gebaut werden darf. Eine Bürgerinformationsveranstaltung ist dazu für Mitte März geplant“, teilte Hartwig-Kruse mit.

Die energetische Sanierung der Schule soll am 16. Mai beginnen. Für die Zeit des Umbaus wurden von der Gemeinde bereits zwei Containereinheiten als Ausweichquartiere für die Schüler geordert. Vergeben wurde außerdem der Auftrag für die Planung zur Sanierung der Lüftungsanlage in der Sporthalle, da diese bei der letzten Tüv-Überprüfung den Ausstoß von feinstaublichen Partikeln aufwies. Eine Genehmigung zum weiteren Betrieb der Halle wurde allerdings erteilt.

Breitband-Ausbau: Bürgerveranstaltung für Mitte März geplant

Mehrheitlich beschlossen wurde die Umwandlung der bestehenden Schülerbetreuung in einen regulären Hortbetrieb, mit dem Kitawerk als Träger. Im Zuge dieser, von den Eltern gewünschten Maßnahme müssen allerdings die bestehenden Räumlichkeiten den rechtlichen Vorgaben angepasst werden. Die Kosten für den Umbau wurden mit rund 180.000 Euro beziffert.

„Der Hort wird kostenpflichtig sein. Aber was wir zurzeit machen, ist nicht rechtskonform. Deshalb haben wir keine Wahl und müssen wir möglichst schnell handeln“, erklärte die Bürgermeisterin. Sowohl für die Sporthalle als auch für den Hort werde Nordstrand als Bedarfsgemeinde Sondermittel vom Land beantragen.

Kosten für den Hort-Umbau werden auf 180.000 Euro geschätzt

Erhebliche Kosten trägt die Gemeinde ebenfalls an der Bewirtschaftung des Friedhofs in Odenbüll. „Für das jetzt abgerechnete Jahr 2018, muss Nordstrand rund 43.000 Euro zahlen. Und für 2019 sind hochgerechnet 39.500 Euro fällig. Diese Summen muss die Gemeindevertretung bestätigen, aber das ist sozusagen nur pro forma, da wir an der Abrechnung faktisch nichts ändern können“, teilte Jörg Bahnsen als gemeindliches Mitglied des Friedhofsbeirates mit.

Weiterer Gesprächsbedarf wird zukünftig wohl aus dem, von Henning Krüger vorgetragenen SPD-Antrag zur Offenlegung aller Messwerte der Förder- und Beobachtungsbrunnen der Wasserverbände Treene und Nord im Zusammenhang mit dem Thema Nitrat und Grundwasser ergeben. Dem Antrag wurde letztlich mehrheitlich zugestimmt. Eine Stellungnahme des Wasserverbandes Treene wurde der Gemeindevertretung durch dessen Verbandsvorsteher Peter Werner Paulsen bereits auf der Sitzung übergeben.

Nach 22.30 Uhr wird nicht mehr beraten

Mit dem einhelligen Beschluss, auf Sitzungen der Gemeindevertretung nach 22.30 Uhr keinen weiteren Tagesordnungspunkt mehr aufzurufen, verordneten sich die Kommunalpolitiker schließlich noch eine disziplinarische Maßnahme in eigener Sache.

Zum Hintergrund des CDU-Antrags erläuterte Werner Peter Paulsen: „Die meisten Gemeindevertreter üben ihr Amt im Anschluss an ihren Arbeitstag aus. Irgendwann muss dann mal auch Schluss sein. Denn die müssen schließlich am nächsten Tag wieder früh raus.“