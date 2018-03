Vor der Kommunalwahl : Nordsee-Treene: Gemeinden setzen auf Nachwuchs

Die Bürgermeister der Kommunen des Amtes Nordsee-Treene berichten über Probleme und Chancen.

von Patricia Wagner

16. März 2018, 12:00 Uhr

Am 6. Mai sind alle Bürger dazu aufgerufen, bei der Kommunalwahl für die neue Gemeinde- oder Stadtvertretung in ihrer Kommune zu stimmen. Auch im Amt Nordsee-Treene wird über die Zusammensetzung der Selbstverwaltung entschieden. Welche der Bürgermeister stellen sich erneut zur Wahl? Was hat sich in den vergangenen Jahren getan? Wo liegen die Hauptprobleme und Bedürfnisse der Gemeinden? Und welche Schwerpunkte gibt es für die Zukunft? Wir haben die Bürgermeister gefragt. Heute: Teil 1.



Neue Grundschule in Ostenfeld





Ereignisreich waren die vergangenen Monate für Eva Maria-Kühl. Sie ist nicht nur seit zehn Jahren die Bürgermeisterin Ostenfelds, sondern wurde im September vergangenen Jahres auch zur Vorsteherin des Amtes Nordsee-Treene gewählt. Trotz aller Anstrengung: „Ich trete gern wieder als Bürgermeister-Kandidatin für Ostenfeld an“, sagt sie. Schon seit 1998 ist Kühl in der Gemeindevertretung des Ortes mit seinen 1560 Einwohnern aktiv.

Die Fertigstellung der Bürgersteige an der Ortsdurchfahrt und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED im ganzen Dorf werden in Ostenfeld als Ziele anvisiert. Ganz oben auf der Agenda steht die Fertigstellung des Schulneubaus. „Wichtig ist natürlich auch der Breitbandausbau, damit Glasfaser in jedes Haus in jeden Winkel des Gemeindegebiets gelangt. Darüber hinaus streben wir die Planung, Ausweisung und Erschließung von weiteren Baugebieten an“, so Kühl.

Vieles sei in den vergangenen Jahren geschaffen worden, ist die Gemeinde-Chefin überzeugt. Dazu gehöre die gute Infrastruktur. Doch die müsse gepflegt und weiter ausgebaut werden, „damit der ländliche Raum mit seiner besonderen Lebens-, Arbeits- und Wohnqualität gestärkt wird“.



Bauarbeiten haben Wittbekern viel abverlangt





„Ich trete wieder an, weil ich gerne beenden würde, was ich begonnen haben“, erklärt Johannes Jürgensen, der seit sieben Jahren Bürgermeister der 760-Einwohner-Gemeinde Wittbek ist und seit 15 Jahren im Gemeinderat mitwirkt.

„Unsere Hauptproblem ist der Ausbau der neuen Kanalisation, die den Bürgern erst mal viel abverlangt, was die Unruhe und die Straßen-Behinderungen betrifft. Am Ende haben wir aber 2019 ein sehr modernes Abwassernetz. Das ist die erste Investition in die Zukunft“, so Jürgensen. Das Baugebiet mit mehr als 20 Grundstücken spielt für die Gemeinde eine große Rolle, sagt der 60-Jährige, genauso wie der Bau der großen Grundschule in Zusammenarbeit mit Ostenfeld und Winnert. Darüber hinaus sei der Ausbau des schnellen Internets extrem wichtig. „Weil es nach meiner Meinung einfach keine Alternative zu Glasfaser gibt.“



Winnert zählt auf Nachbarschaft





Wie Ostenfeld und Wittbek liegt auch die Gemeinde Winnert am östlichen Rand des Amtes Nordsee-Treene. Doch die drei Kommunen verbindet weit mehr als die geografische Lage, macht Bürgermeisterin Jutta Rese deutlich. „Vom Bau der Grundschule über Kita und Vereine bis zur Tagespflege: Wir drei Gemeinden arbeiten eng zusammen. Allein haben wir kaum eine Chance, sowohl was die Finanzen als auch den Bedarf angeht. Wir können nur etwas bewegen, wenn wir zusammenhalten.“

Rund 720 Einwohner hat Winnert. Seit 2003 ist Jutta Rese hier Gemeinde-Chefin. Die 68-Jährige ist jedoch schon seit 1990 in der Kommunalpolitik aktiv. Neben Christa Reese (Ramstedt) zählte sie zu den ersten beiden Bürgermeisterinnen im ehemaligen Amt Treene. „Und ja, ich stelle mich ein weiteres Mal zur Wahl“, erklärt sie. Problematisch seien in Winnert zur Zeit die Unterhaltung von Straßen und Wirtschaftswegen. Stolz ist sie darauf, dass 2010 ein Fahrradweg von Winnert nach Ostenfeld gebaut wurde, für den man lange gekämpft habe. „Die Kinder sind auf der viel befahrenen Landesstraße so viel sicherer zur Schule unterwegs.“

Und was liegt in Winnert in Zukunft an? „Dass wir ein neues Baugebiet beantragen und überplanen können“, antwortet Rese. „Damit junge Familien aus dem Dorf zurück ins Dorf ziehen können.“



Rantrum will Erweiterung des Gewerbegebiets





Rund 1900 Einwohner hat die Gemeinde Rantrum, der Horst Feddersen seit 20 Jahren als Bürgermeister vorsteht. Zuvor war er zehn Jahre Vize-Bürgermeister.

Und auch Feddersen tritt erneut zur Wahl an. Priorität habe die Ausweisung von Bauplätzen, die Erweiterung des Gewerbegebietes, der Bau einer Tankstelle, der Breitband-Ausbau sowie der Kunstrasenplatz für den TSV Rantrum, zählt der 65-Jährige auf. Darüber hinaus liegen ihm die Erweiterung des Kindergartens und die Sanierung beziehungsweise Erweiterung der Grundschule am Herzen. Rantrums Sorgenkind ist nach wie vor der Erhalt der Gaststätte Harmsen. „Aber wir sind hier auf einem guten Weg.“