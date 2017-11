Kochen mit den Landfrauen : Nordfrieslands Landfrauen bieten auf 240 Seiten Genuss-Lust

vergrößern 1 von 1 Foto: Wagner 1 von 1

Eine gute Nachricht für alle, deren Herz für die regionale Küche schlägt. Gleich drei neue Kochbücher mit Heimat-Rezepten sind jetzt in den Buchhandlungen zu haben. Zwei davon wurden von den Husumer und Viöler Landfrauen erarbeitet und zusammen mit Silke Hars vom Husumer Cobra Verlag veröffentlicht. Das dritte ist ein Gemeinschaftswerk von Landfrauen von Nordstrand, den Halligen, Schobüll und Husum.

Krabbenfrikadellen, Wasserkringel und Quittentorte

„Krabbenfrikadellen, Wasserkringel und Quittentorte“, so lautet der Titel des ersten Kochbuchs der Husumer Landfrauen. Das im Format 16 mal 16 Zentimeter sehr handliche Büchlein umfasst auf seinen knapp 70 Seiten leckere Rezepte, die eins gemeinsam haben: Sie sind leicht nachzukochen und brauchen keine komplizierten Zutaten. Bebildert hat Silke Hars die Seiten mit Motiven aus der Storm-Stadt und zeigt damit die Heimat der rund 320 Damen, die dem Landfrauen-Verein Husum angehören – Tendenz steigend, wie die kleine Abordnung aus dem Vorstand bei der Übergabe der Bücher stolz erzählte: „Alleine in diesem Jahr konnten wir einen Zuwachs von zehn Prozent verzeichnen“, so Roswitha Hansen.

Alle eingereichten Rezepte wurden auf ihre Machbarkeit und die richtigen Zutaten hin kontrolliert und zum Teil von den Vorstandsdamen auch nachgekocht. Viele Ideen spiegeln dabei die Küche wider, die junge Frauen heutzutage bevorzugen, wie etwa die Kresse-Suppe mit Croutons, die Brennesseltarte, die Süßkartoffel-Möhrensuppe, der Cabanossi-Auflauf oder das Frühlingsfrikassee, das ohne Huhn zubereitet wird, dafür aber Quark und gekochtem Schinken enthält. Den traditionellen Milchreis mal mit Avocados, statt mit Kirschen zu kochen, ist ebenso eine frische Idee, wobei natürlich auch die alten und ganz alten Rezepte im Buch nicht fehlen durften: So verraten erfahrene Landfrauen, wie Omas Kartoffelsalat zubereitet wird, wie man Ochsenschwanzsuppe oder Erbseneintopf mit Eisbein kocht oder Bethmänner backt. Kohlrouladen, Weißkohlpudding, Buttermilchsuppe… da ist für jeden Geschmack etwas dabei und natürlich auch die Spezialität der Husumer Landfrauen: der berühmte Glühweinkuchen.

Die Rezeptesammlung ist zum Preis von 6,90 Euro in allen Buchhandlungen erhältlich (ISBN 978-3-937580-91-3) sowie beim Landfrauenverein, der sich dieses Haft selbst zum 70-jährigen Jubiläum geschenkt hat. „Das Kochbuch werden wir künftig zu allen Veranstaltungen mitnehmen“, so Silke Jordt.

Schosterpann, Grüttwuss und Plummturt

Das neue Kochbuch der Viöler Landfrauen heißt „Schosterpann, Grüttwuss & Plummturt“. Auf mehr als 60 Seiten enthält das ebenfalls handliche Werk rund 50 alte und leicht nachzukochende Rezepte, die allesamt in Hochdeutsch und „op platt“ vorgestellt werden. Die Rezepte zieren jeweils Fotos aus den Heimatgemeinden der 375 Frauen, die dem Landfrauen-Verein Viöl und Umgebung derzeit angehören: Haselund, Löwenstedt, Immenstedt, Behrendorf, Norstedt, Sollwitt, Bondelum und Viöl sind dabei ebenso vertreten wie die kleinen Ortsteile Spinkebüll, Kragelund, Boxlund, Hoxtrup, Hochviöl, Eckstock, Brook, Kollund, Ostenau oder Pobüll.

„Beim Sichten der rund 80 Rezepte, die zahlreiche Damen auf unseren Aufruf hin zur Verfügung stellten, haben wir darauf geachtet, dass es in der Neuauflage keine Wiederholungen zum ersten Kochbuch gibt, das wir 2005 aufgelegt haben“, erklärt Birte Jensen (Löwenstedt) vom geschäftsführenden Vorstand des Landfrauenvereins. Die finale Auswahl traf sie gemeinsam mit Frauke Carstensen (Eckstock), Ulrike Hansen (Norstedt), Angela Rucha (Boxlund) und Antje Carstensen (Haselund). Alle Rezepte wurden abgetippt, mehrfach auf ihre Machbarkeit und die richtigen Zutaten hin kontrolliert und zum Teil auch nachgekocht.

Die Rubrik Hauptgerichte enthält so regionaltypische Leckereien wie Birnen, Bohnen und Speck, Labskaus, Schnüsch, Grützwurst, Saure Rolle oder Futtjes, außerdem Salate, Liköre, Eingemachtes und Desserts. Ebenso vielfältig ist das Angebot an Kuchen und Torten – die weithin bekannteste Spezialität der Landfrauen.

Mit einem Teil der Verkaufserlöse möchte der Verein im kommenden Jahr ein regionales Projekt unterstützen. Daher bauen die Damen darauf, dass sich das Buch zum Preis von 6,90 Euro gut verkaufen lässt. Erhältlich ist es in allen Buchhandlungen (ISBN 978-3-937580-92-0) und bei den örtlichen Vertrauensfrauen.

Augenschmaus, Gaumenfreude und Nordseeglück

Augenschmaus und Gaumenfreude – Landfrauen von Nordstrand, den Halligen, Schobüll und Husum verraten ihre Lieblingsrezepte sowie Geheimtipps aus der Region. Gemeinsam mit der Journalistin und Autorin Ina Heuer haben sie das Buch „Nordsee-Glück“ herausgebracht.

„Landfrauen können toll backen und kochen – das weiß jeder. Mir war wichtig, zu erzählen, dass sie viel mehr sind als Hausfrauen“, sagt Heuer.

Zudem sei es ihr wichtig gewesen, das Buch mit den Frauen zusammen zu erstellen. „Das Buch ist Geschichte um Geschichte entstanden“, erzählt die Autorin. Auf 108 Seiten werden etwa 30 Rezepte, kleine Ausflugstipps für die Hallig oder Husum sowie Handwerk aus der Region vorgestellt. „Als ich von der Idee gehört habe, war ich natürlich Feuer und Flamme“, sagt Kirsten Lübbe, Vorsitzende der Schobüller Landfrauen. Sie hat das Buch selbst bereits über 60 Mal verkauft. „Es geht weg wie warme Semmel“, so Lübbe. Von ihren Landfrauen haben zehn bei dem Buch mitgemacht. „Es wurden ein paar ausgewählt, die die Kreativität unserer Landfrauen widerspiegeln und zeigen, dass wir nicht nur Hausfrauen sind“.

Anna Carstensen malt Aquarelle, Karin Petersen beherrscht die Kunst des Quiltens und Silke Gröper näht Serviettenringe und versieht sie mit Spitze und Wäscheknopf. Das Buch „Nordseeglück – von Augenschmaus, Gaumenfreude und Landfrauen mit Herz und Leidenschaft“ ist nahezu in jeder Buchhandlung (ISBN 978-3-9816600-7-4) erhältlich.