Nordfriesen Fußball-Landesmeister in der Halle : Nordfrieslands Finanzbeamte kicken am besten

Finanzbeamte können auch Fußball spielen – die nordfriesischen ganz besonders gut. Das bewiesen sie einmal mehr in der Nordfrieslandhalle in Leck. Das Finanzamt Nordfriesland setzte sich in dem Hallen-Fußballturnier gegen sieben andere Finanzämter aus ganz Schleswig-Holstein durch und verteidigte den im vergangenen Jahr in Schleswig errungenen Titel erfolgreich.

Acht Mannschaften waren angetreten, kickten im Modus „Jeder gegen jeden“ – und am Ende gewannen die Nordfriesen trotz ihrer ersten Niederlage im letzten Spiel mit 16 Punkten knapp vor den Finanzämtern Kiel I (14) und Eckernförde-Schleswig (10).

Aus der Hand ihres Vorstehers Franz Bürger bekamen die Spieler aus Leck und Husum Urkunde, Meisterpokal und den großen Wanderpokal überreicht. Den dürfen die Nordfriesen nach dem Gewinn 2013, 2016 und 2017 nun behalten und ihrer reichhaltigen Trophäen-Sammlung hinzufügen. „Ich freue mich, dass unsere Mannschaft erneut gewonnen hat, aber entscheidend ist es, durch solche Veranstaltungen die Gemeinschaft unter den Finanzämtern zu fördern. Außerdem hat die gemeinsame sportliche Betätigung für die Verwaltung im Rahmen der Gesundheitsvorsorge einen nicht zu unterschätzenden Wert. Da muss man den Worten auch Taten folgen lassen – und deswegen unterstütze ich das gern“, sagte Bürger.

Mit dem erneuten Gewinn der Landesmeisterschaften übernahmen die Nordfriesen automatisch die Ausrichtung des Turniers für 2018. „Wir sehen uns dann in einem Jahr wieder in Nordfriesland – wo auch immer“, so Bürger. Chef-Organisator Rolf Nielsen bedankte sich für die gute Unterstützung bei seinem Organisationsteam, das für einen reibungslosen Ablauf gesorgt hatte. Für die Verpflegung in der „Vital-Bar“ hatten Frauen aus dem Finanzamt Leck gesorgt.

Die Tabelle am Ende:

1. Nordfriesland: 16 Punkte / 9:3 Tore

2. Kiel I: 14 / 8:2

3. Eckernförde / Schleswig: 10 / 9:4

4. Kiel II: 9 / 6:4

5. Flensburg: 9 / 5:5

6. FHVD Altenholz: 9 / 3:11

7. Rendsburg: 5 / 4:7

8. Elmshorn: 5 / 1:9