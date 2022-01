Landtagswahl 2022 : Nordfrieslands Direktkandidaten: Wo sie antreten und wie die Neuen heißen

Politische Schwergewichte verlassen die Bühne. Doch auch viele der neuen Kandidaten bringen eine Menge Erfahrung mit. Und Jung und Alt sind ganz neu gemischt. Der Wahlkampf wird spannend.

09. Januar 2022, 15:18 Uhr

Politische Schwergewichte verlassen die Bühne. Doch auch viele der neuen Kandidaten bringen eine Menge Erfahrung mit. Und Jung und Alt sind ganz neu gemischt. Der Wahlkampf wird spannend.

Die Teams in den Kreisgeschäftsstellen der nordfriesischen Parteien laufen sich schon warm. Hinter den Kulissen beginnt die Unruhe vor dem Sturm. Alle machen sich bereit für den Wahlkampf. Am 8. Mai wird in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt. Dabei haben die Parteien gerade erst die Ergebnisse der Bundestagswahl verdaut oder knabbern immer noch daran herum.

Wahlkampfteams laufen sich warm

Wie shz.de bei einer ersten Anfrage bei allen Parteien zu den Vorbereitungen heraushören konnte, geht es dort unter anderem um die letzten Abstimmungen der Kandidatenbriefe, mit denen sich die Frauen und Männer in ihren Wahlkreisen vorstellen wollen. Darin beschreiben sie die beruflichen und politischen Stationen, die sie bislang durchlaufen haben und die Ämter und Mandate, die sie zurzeit inne haben. Die meisten fügen Angaben zu ihrer Herkunft und ihren Familien hinzu.

Hier soll es nicht um jene Details gehen, denn dafür ist es zu früh. Es geht vielmehr um die große Ausgangslage in Nordfriesland. Wie heißen die Direktkandidaten, die seit Herbst von den Parteien nominiert worden sind? Wo leben sie? Wo genau treten die an? Dazu ruft die Redaktion erst einmal den Zuschnitt der Wahlkreise in Erinnerung.

Zum Landtagswahlkreis 1 NF-Nord gehören die beiden amtsfreien Gemeinden Reußenköge und Sylt, sowie die Ämter Föhr-Amrum, Landschaft Sylt, Mittleres Nordfriesland, Südtondern.

Zum Landtagswahlkreis 2 NF-Süd zählen die Städte Friedrichstadt, Husum, Tönning sowie die Ämter Eiderstedt, Nordsee-Treene, Pellworm und Viöl.

Kandidaten von Nord bis Süd (in Klammern Geburtsjahr)

Wahlkreis 1 Nordfriesland-Nord:

Manfred Uekermann, Sylt (CDU, geboren 1960), Hendrik Schwind-Hansen (SPD, 1992), Dr. Andreas Tietze, Husum (Bündnis 90/Die Grünen, 1962), Bernd Wigger, Föhr (FDP, 1951) und Sybilla Lena Nitsch (SSW, 1980).

AFD und Die Linke bestimmen ihre Direktkandidaten für Nordfriesland erst später auf Landesparteitagen.

Wahlkreis 2 Nordfriesland-Süd: Michel Deckmann, Husum (CDU), Marc Timmer, Husum (SPD, 1972), Silke Backsen, Pellworm (Bündnis 90/Die Grünen, 1969), Kristina Schröder (FDP, 1976), Lars Harms (SSW, 1964).

AFD und Die Linke bestimmen ihre Direktkandidaten später.

Junge und Alte – erfahren oder frisch

CDU: Wie man sieht, hat sich das Kandidatenkarussell seit der Landtagswahl 2017 mächtig gedreht. CDU-Frontmänner wie Ingbert Liebing und Klaus Jensen treten nicht mehr an. Allerdings betritt mit Kreispräsident Manfred Uekermann ein weiteres Schwergewicht der Christdemokraten neu die Wahlarena.

SPD: Auch bei der SPD fehlt dieses Mal der erfahrene Ralf Heßmann. Mit Marc Timmer tritt ein Experte für Digitalisierung an. Er arbeitet in leitender Position bei Dataport, einem IT-Dienstleister für die öffentliche Verwaltung. Hendrik Schwind-Hansen wird auf seine kommunalpolitischen Erfahrungen in der Niebüller Stadtvertretung zurückgreifen.

Grüne: Für die Kandidaten der Grünen gilt bezüglich Erfahrung ein „Sowohl als auch“. Da ist einerseits Andreas Tietze, der seit 2009 im Landtag wirkt. Andererseits startet Silke Backsen als eine der Jüngsten. Sie war zwar schon 2018 im Amt Pellworm als Direktkandidatin im Kommunalwahlkampf angetreten, doch erlangte sie durch die Mitwirkung an der Klima-Klage gegen die Bundesregierung bundesweit Bekanntheit.

SSW: Frontmann beim SSW bleibt Lars Harms. Er ist eines der bekanntesten Gesichter im Landtag. Sybilla Nitsch hat sich durch ihre Auftritte im Kreistag einen Namen gemacht, dem sie seit der Wahl 2018 angehört. Zudem ist sie seit 2019 Vorsitzende des SSW für Nordfriesland und Helgoland.

FDP: Neue Gesichter gibt es bei der FDP. Im Norden ist Berthold Brodersen von der Bühne verschwunden und wird von Bernd Wigger ersetzt, der auf Erfahrungen in der Stadtvertretung in Wyk aufbaut. Im Süden war 2017 der Steuerberater Rüdiger Kohls aufgestellt und wird hier ersetzt von Kristina Schröder. Sie ist Inhaberin eines Fitness-Studios in Husum und von Mode-Boutiquen in Husum und St. Peter-Ording.

Die Lage im Land

Im Kreistag ist längst Jamaika federführend, hat in der Form auch die Landespolitik mitgeprägt. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) würde sicher gerne die Jamaika-Koalition mit den Grünen und der FDP weiterführen. Doch das ist angesichts des Ausgangs der Bundestagswahl offen wie nie zuvor.

Monika Heinold von den Grünen schielt ebenso auf den Chefposten, und auch die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Thomas Losse-Müller rechnet sich Chancen aus. Die letzte Umfrage lässt viel Spielraum für Spekulationen: Demnach liegt die SPD mit 28 Prozent der Wählerstimmen vor der CDU (20) und den Grünen (18).